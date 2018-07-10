Aşk gezegeni Venüs sahnede yerini almaya hazırlanırken, detaycılığı ve eleştirel yönü ile bilinen Başak burcunda hareket edecek. İlişkilerimizi yaşarken Başak burcu titizliğine bürünecek ve aslında vazgeçemem dediklerimizden nasıl vazgeçtiğimizi göreceğiz. Detaycı, eleştirmeyi seven, plansız hareket etmeyen bir burcun ruhuna bürünecek olan Venüs, iletişimde de aynı özellikleri gösterecek ve ikili ilişkilerde anlaşmayı zorlaştıracak.



CIDDIYET ÖN PLANDA

Kaygılarımızı kontrol etmekte zorlanırken, evliliğimizi, ilişkilerimizi hayatımızın merkezine almayacağız.

Aksine yaşama tutunma, hedeflere ulaşma, maddi kaygıları artırma gibi hayatın akışında oldukça fazla yer kaplayan konulara yöneleceğiz.

Yeni başlayacak ilişkilerde titiz davranmak ve tutucu tavırlar ön plana çıkarken, aynı davranışları kişisel gelişim, kişisel değişiklik, sağlık kontrolleri gibi kendimize özel alanlara çevirmeyi başarırsak çok daha olumlu bir süreç yaşarız.



BURÇLARA ETKILERI

Koç: İş hayatınla ilgili fevri kararlar verebilir, maddi kaynaklarını yönetmekte zorlanabilirsin.

Boğa: İkili ilişkilerini yönetmekte zorlanacaksın.

İkizler: Sosyal çevren ve ailen ile ilgili ciddi kararlar alacaksın.

Yengeç: Hedeflerine yöneleceksin.

Aslan: Kim dost kim düşman göreceksin.

Başak: Dış görünüşünde değişiklik kararı alabilirsin.

Terazi: Güven duymadığın insanlar hakkında doğru düşündüğünü fark edeceğin olaylar yaşayabilirsin.

Akrep: Sosyal çevren içinde arkandan konuşmalara şahit olabilirsin.

Yay: Geçmişte yaşadığın olayların benzerlerini yaşayıp farklı sonuçlar alabilirsin.

Oğlak: Hukuki ve miras davalarının kesin sonucunu alabilirsin.

Kova: Yeni başlangıçlar yaşayabilirisin.

Balık:

Çevrendeki kişilerin beklentilerini karşılamadıklarını fark edebilirsin.







ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 60'lığı dünya gündemini değiştirirken siyasi isimler değil, toplumlar gündeme gelecek. Yasa değişimleri söz konusu olabilir. Bugün şans gezegeni Jüpiter, Akrep burcunda düz seyrine girerken duygularımızı saklamaktan vazgeçeceğiz. Bugünlerde sözler kalpten çıkarken Türkiye için çok kıymetli bir döngü başlıyor.