Gökyüzü hepimizi iki tutulma arasına almışken, hangi burçları ön plana çıkaracağını merak ediyorsanız ünlü isimler üzerinden tahminlerde bulunabilirsiniz. 1954 doğumlu, Plüton'u Aslan, burcu Yengeç olan Sezen Aksu; hem sağlığı, hem de siyasi söylemleri ile ilgili ardı ardına gündeme gelebilir. Hatta geçmişte sorun yaşadığı bazı ünlü isimlerle aynı ortama girip yeni barışmalarla da adından söz ettirebilir. 1991 doğumlu, Pluton'u Aslan, burcu Yengeç olan Serenay Sarıkaya; yeni projeleri ile dikkat çekmeye devam ederken sosyal ortamlardaki yalnızlığı ile gündeme gelecek. Burcunda gerçekleşecek tutulmanın etkilerini şimdiden görmeye başlayan Sarıkaya'nın farklı açıklamaları ise ilişkisine yorumlanarak haklarında yeni haberler yapılabilir. 1970 doğumlu, Neptün'ü Yay olan Deniz Seki'yi bu yıl içinde gelinlikle görebileceğimizi işaret eden natal haritası, aynı zamanda geçmişte yaşadığı ilişkilerinin de peşini bırakmayacağının altını çiziyor. 1945 doğumlu usta oyuncu Türkan Şoray; sağlığı ile tekrar gündeme gelirken, kızı Yağmur Ünal'ın açıklamaları ile de gündemde yerini alacak. Özellikle yeni bir projeye başlama aşamasında son dakika iptaller söz konusu olabilir. 1946 doğumlu, Kova burcu, Türkiye'nin starı Ajda Pekkan son dört yıldır gündeme geldiği ilişkisi ile konuşulmaya devam ederken, belki de hayatının en zor birlikteliğini yaşadığına dair magazin kulislerinde dedikodular yapılacak. 1970 doğumlu, Neptün'ü Yay olan Serdar Ortaç, Kova tutulmalarından son 1.5 yıldır nasibine düşeni alırken gündemden hiç düşmeyen evliliği ileilgili de olmayacak haberler yapılmaya devam edecek. 1985 doğumlu, Pluton'u Aslan, Güneş burcu Kova olan, tarzı ve stili ile adından söz ettiren Yasemin Özilhan'ın yakın arkadaşlarından biri ile olan kırgınlığı ve mesafeli iletişimi, sosyal medyada takipçilerinin gözünden kaçmazken, basının da yakın merceği altında olacak.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Jüpiter iletişimi şanslı bir güne işaret ederken sanatçılar için başarıyı ifade ediyor. Fikir ayrılıklarının sıkça yaşanabileceği bugün, ünlü isimlerin açıklamaları ile gündem bir anda değişebilir. Güneş tutulmasına iki gün kaldı. Farklı görüntüler tek tek ortaya çıkmaya başlayacak. Kimin sahici kimin popüler olduğunu göreceğiz.



