Belki de uzun süredir aranızdan birçok kişi, şu sıralar beklediği o güzel haberleri aldığında yeterince sevinemiyor. Tam tersine bazılarınız ise olumsuz haberler karşısında öylece kalıp üzülemiyor olabilir. Üzerinizde ağırlaşan bu sönüklüğün ve rehavetin nedenini bir türlü anlamlandıramıyorsanız eğer, gökyüzü sizi yavaş yavaş düşündürmeye başlamış demektir. Herkese bir haller oluyor ama tam olarak neler oluyor gibi sorular sizi sarıp sarmalarken, hayatınızdaki hemen her konu olduğundan daha karmaşık gelebilir. Hayatınızı değiştirmek, olumsuz gidişata dur demek, içinizdeki gücü açığa çıkarmak istiyor fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, Temmuz ayının sürprizlerle dolu bir ay olduğunu belirtmek isterim. Evet, Temmuz ayı farklı sürprizleri gökyüzünden yeryüzüne taşıyor ancak önemli bir detay var ki söylemeden geçmek olmaz. 'Tutulma ne zaman gerçekleşiyor?' derseniz, 13 Temmuz sabaha karşı İstanbul saatine göre 4.47'de Güneş tutulması, 20 derece Yengeç burcunda meydana geliyor. Güneş tutulması için tavsiyelerim ise şöyle;

İç savaşınızı serbest bırakın, iyi niyetinizi kötüye kullananlar ile hesaplaşma zamanı elbet bir gün gelecek.

Hakkınızdan ve ilahi adaletten hiç şüphe etmeyin.

Korkularınızı yenin.

Ruh eşinizi bulabilirsiniz.

Sizden yaşça büyük ya da küçük kişilere ilgi duyabilirsiniz.

Hobilerinizden yaşam felsefenize kadar birçok konuda yeni deneyimler yaşayabilirsiniz.

Tutkunuzu açığa çıkaracak yeni aşklar mümkün olabilir.

İlişkisi olanlar ise uzun süreli ilişkilerinde farklılık arayışına gidebilir, aman dikkat!

Bedenen arınmak, ruhsal olarak sağlıklı düşünmek için alternatif arayışlar iyi gelebilir.

Güneş tutulması; tedavi için doğru doktoru, zevkinize uyacak mimarı, bahçeniz için bilgili bahçıvanı, işinizi kolaylaştıracak asistanı, ortağınızı, ruh eşinizi, okul ve tercihinizi, size iyi gelecek evi ve yaşam biçiminizi bulmanızda yardımcı olacak.



ASTROGÜNDEM

Tutulma etkisindeki gökyüzünde Güneş-Plüton karşıtlığı meydana geliyor. Ülke sınırlarını yakından ilgilendiren bu açı Güneydoğu ile ilgili kararların da bugünden itibaren daha çok konuşulacağını işaret ediyor. Gün sürprizlerle dolu olmakla beraber sosyal hayatımızda uzun süre yaşamımızda yer alacak insanlarla tanışabiliriz.



