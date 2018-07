Gökyüzündeki fırtına, aşıkların tam ortasından geçerken tüm ilişkileri mercek altına alıyor. 'Her aşk' ardında büyük bir hüsran bırakır. Kimi acısını sonuna kadar yaşarken, kimisi de hayat devam ediyor deyip yeni aşklara yelken açarlar.

Peki ayrıldığınız sevgiliniz sizce ne yapıyor? Gelin hep beraber burcuna göre değerlendirelim...

Koç: 'Sıradaki aşk ne tarafta' diyecek kadar rahat bir tavır sergileyebilen Koç burçları ayrılık acısını en iyi atlatan burçlardan biridir, üzülerek zaman kaybetmek istemezler.

Boğa: 'Bu saatten sonra aşk benden uzak olsun' diyenler ise Boğa burçlarıdır. Hemen pes etmeyi ve hatta tövbe edip aşktan uzaklaşmayı tercih ederler.

İkizler: İkizler burcu bir taraftan kendini haklı bulurken, diğer taraftan her an her şey olabilir tavrını devam ettirirler.

Yengeç:'Yastayım' deyip kendince milli yas ilan edenler ise Yengeç burçlarıdır.

Adeta sesleri içine kaçar ve uzun bir sessizliğe gömülürler.

Aslan:Çivi çiviyi söker deyimi tam olarak Aslan burçları için söylenmiştir.

Yeni bir aşka yelken açmaları geç olmaz.

Başak:'Bana hiçbir şey olmaz' diyen burç ise Başak burcudur.

Gücünü toparlamakta geç kalmazlar ve çok kısa sürede rutin hayatlarına geri dönerek adeta sosyal bir kelebek haline gelirler.

Terazi: Güvenli sularda gezinmeyi tercih eden denge burçları, yine dönüp dolaşıp eski birlikteliklerine dönmekte bir sakınca görmezler.

Akrep: Duygularını yansıtma konusunda ketum davranan Akrep burçları, ayrılığın ardından hiç vakit kaybetmeden yeni bir aşk arayışına girerler.

Yay: 'Bir daha asla ama asla' demek onlar için hiç zor olmasa da uygulamaları oldukça zordur. Aşk acısının ardından ne yapacağını bilemeyen bu burçlar, sessiz sedasız kendilerini beklemeye alırlar.

Oğlak: 'Ben bitti demeden bitmez' diyerek hem egosunu, hem de gücünü ortaya koymak isteyen Oğlak burçları için ayrılık her ne kadar kolay gibi görünse de içten içe acı çekerler.

Kova: Ayrılık sonrası semptomlarını sosyalleşerek hafifletmeye çalışırlar ve sanki hiç yaşanmamış gibi davranmaya devam ederler.

Balık:'Aşka tövbeliyim artık' diyenleri bu tarafa alalım, onlar Balık burçları.

Ayrılıktan sonra bir şok yaşayıp hayatlarına devam ederler.





ASTROGÜNDEM

Kötümserlik kötü bir hastalıktır. Satürn-Neptün iletişimi, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu anlayacağımız olaylara işaret ediyor. Özellikle krallıkla yönetilen ülkeler gündeme gelirken, dünya basınının gündemi dış siyasetin karışıklığı olabilir. Bazı ülkeler, geçmişte yaptıkları hataları telafi etmek adına adımlar atabilirler.