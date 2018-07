Çözeceğin mini kıskançlık testi ile aşağıdaki sorulara yanıt vererek hem ilişkini, hem de kendinizi sınayabilirsiniz...



Sevgiliniz iş arkadaşlarıyla yemeğe gitmeye karar vermiş, tepkiniz ne olurdu?

a. Aman gitsin. Ben de arkadaşlarımla dışarı çıkar, kafamı dağıtırım.

b. Arkadaşlarıyla zaman geçirmek onun da hakkı.

c. Eeeee... Akşam saat kaçta gidiyoruz?



Cep telefonunu ve sosyal medya hesaplarının şifrelerini değiştirdiğini fark ettiniz…

a. Tabii değiştirebilir, herkesin özel hayatı ama beni bir daha aramasın bir zahmet.

b. Ben sevgilime güveniyorum ama çevre kötü işte.

c. Güldürdün beni. O şifreleri yalnızca ben değiştirebilirim.



Sevgilinizin en yakın arkadaşı karşı cinsten ve sizi tanıştırmak istiyor.

a. Tabii tabii mutlaka tanışmak isterim, bir görsün beni!

b. Dediğiniz kadar yakın değillerdir belki. Olamaz mı?

c. Onun en yakın arkadaşı benim!



Yıl dönümünüzde çıktığınız yemekte, sevgilinizin eski sevgilisiyle karşılaştınız…

a. Olabilir, dünya küçük.

b. İçim içimi yese de olabildiğince anlayışlı olmaya çalışır, uygun bir zamanda gerekeni yaparım.

c. Akşama çıkmaz bizim ilişki…



Sevgilinizi arıyorsunuz ve telefonu meşgul çalıyor…

a. Kesin annesiyle konuşuyor, onunla telefon görüşmeleri hep uzun sürer.

b. Benim arayacağımı tahmin eder ve telefon konuşmalarını asla bu kadar uzatamaz.

c. Bu kadar da uzun konuşulmaz, yeter artık! Bir şeyler çeviriyor olabilir.



Sonuçlarda a şıkkı çoğunluktaysa:

Sevgilinizi seviyorsunuz ancak özgürlüğünüze de düşkünsünüz. Herkesin kendi dünyasını korumaktan yana olmak size kendinizi daha iyi hissettiriyor.



B şıkkı çoğunluktaysa:

Herkes kıskanır sevdiğini. Abartıya kaçmadan devam etmekte fayda var. Biraz sana güveniyorum hissi biraz da sana güveniyorum ama ehh çevre kötü hissini tadında kullanarak ilişkinizi yürütmeyi tercih ediyorsunuz.



C şıkkı çoğunluktaysa:

Sevgilinizi değil de kıskanmayı seviyorsunuz. İçinizden 'Sevdiğim için kıskanıyorum' diyebilirsiniz ancak hadi siz de kendinize itiraf edin; aslında bu duygunuzu bastıramıyorsunuz.



ASTROGÜNDEM

Ne söylediğini bilmeli ama her bildiğini söylememeli. Venüs-Jüpiter 60'lığı eski devlet başkanlarının açıklamaları ile öne çıkacaklarını vurguluyor. Siyasi haberler yerini ünlü isimlere bırakırken, hiç ummadığımız isimleri aynı haber içinde görebiliriz. Sosyal medya adına hareketli günlere yaşanacak.