Yarın, yılın dördüncü tutulması gerçekleşirken hepimize derin sorular sorduracak.

En önemlisi ise, bu tutulmanın ülkemizden gözlemlenecek olması.

Kanlı ay tutulmasının ülkemizden gözlemlenecek olmasının altında mesaj aramamız gerekiyor mu?

Elbette bir mesaj aramamız gerekiyor. Bu tutulma, daha duyarlı olmamız ve değerlerimizi kaybetmememiz gerektiğini hatırlatacak. Gözlemlenen ülkelerin iklimiyle ilgili büyük değişiklikler dahi olacak. Peki, başka yerde gözlemlenmeyecek mi?

Evet gözlemlenecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusunda gözlenebilecek bu tutulmayı saat 22.20'de en net haliyle görebileceğiz.

Yedi ayrı milletin tanıklık edeceği tutulmanın, yedi kıtada etkili olacağını nasıl anlayabiliriz derseniz... Ay tutulması ardı ardına yaşanan Güneş tutulmalarının tam ortasında gerçekleşiyor.

Ama en önemli ipuçları ise; yedi yılda bir burç değiştiren gezegenin yakınında gerçekleşmesi, yedinci ayda meydana gelecek olması ve bunlarla birlikte en uzun ay tutulması olacağı!

Öncelikle bizim topraklarımızda zuhur edecek, rengini güneşten alacak ve dünyaya en yakın haliyle görünecek.

Kalplere dokunacak tam ay tutulması; adamanın kolay, ödemenin güç olduğunu hatırlatacak hepimize.

Dişil bir enerjinin eril bir burçta ortaya çıkması ise tüm dengelerin aslında görünmeyen kişiler tarafından yönetildiğini fark ettirecek.

Eğer siz hâlâ kendi masalınızı yazmadıysanız, zincirlerinizi koparmadıysanız; bu tutulma size, aslında tüm korkularınızın bir balon olduğunu hatırlatacak.

Kova gibi bireysel bir burçta kendini ortaya koymaya çalışan kanlı ay tutulması, kötü ile iyiyi keskin bir şekilde ayrıştıracak!

Kalplere yerleşen iç hesapları ortaya dökerken, büyük gafları da beraberinde getirecek.

Bugünlerde kim ne söylerse söylesin, bilin ki gerçekten yürekten söylüyor olacak. Niyetini dile getirenlerin ya da açık edenlerin günlerinden geçerken size tavsiyem; iyi bir izleyici olmanız. Yoksa sonradan fark edenlerden olursunuz. Güneş ışığının sönerken aya yansıması ile Allah'ın mucizelerine tanıklık edecek ve kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığına bir kez daha şahit olacağız.

Eğer son iki yıldır kendi içinizde 'Ben ne yaptım da bunları yaşıyorum?' diyorsanız, cevabını da bu süreçte alacak, hatta ve hatta adeta bir aydınlanma yaşadığınızı fark edeceksiniz.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Satürn teması Avrupa ve İsrail'de eş zamanlı hareketli dönemlerin başlayacağına vurgu yaparken, birçok ülkenin iddialı projelerini göreceğiz. Bugün, Merkür sabit burç Aslan'da geri gitmeye başlıyor. Merkür, 21 gün boyunca hayal edeceklerinizin de ötesine geçmenizi sağlayacak.