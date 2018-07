Merkür, Aslan burcunda geri giderken; herkesin birbirini yanlış anlamasından ziyade birbirlerine neler yaptıklarına akıl erdiremiyor olabilirsiniz. Gezegenler bizi, 20 Ağustos'a kadar birbirine düşürmek istiyor. Gelin bu karışıklığın içinde kaybolmayın. Sevdiklerinizin burcuna göre tepkilerini öngörebilir, olayları önden yönetebilirsiniz. Bu ara iletişim demenin her şey demek olduğunu deneyimleyeceğiz. Gelin, sinirlenince hangi burcun nasıl tepki gösterdiğine beraber bakalım...

KOÇ: Koç burcunun nefretini kazandıysanız işiniz biraz zor. Hırsına kolayca yenilen bu ateş grubu burçları, sizi alt etmek için elinden geleni yaparlar.

BOĞA: Boğa burcunu kızdırmak için oldukça büyük bir şey yapmış olmanız gerekli. Sabırlı olmasıyla nam salan Boğalar, kibirleriyle ezmeyi tercih ederler.

İKİZLER: Sizi laflarıyla dövecek olan İkizler burcunun siniriyle uğraşmanız gerçekten çok zor. Gözlerinden alev saçarken söyledikleri her kelime beyninize balyoz gibi iner.

YENGEÇ: Duygusallığı ve alınganlığı ile bilinen Yengeç burcu sinirlendiği zaman, siz her ne kadar tartışmaktan uzak durmak isteseniz de elinden kurtulamazsınız.

ASLAN: Bir aslanla karşı karşıya kalmayı ne kadar istemezseniz, bir Aslan burcuyla da en az o kadar istemezsiniz. Size kükremesi ise an meselesi!

BAŞAK: Sabrını son zerresine kadar harcayan Başakları kızdırmak gerçekten zordur. Ancak kızdıkları zaman ne kadar sinirlendiğini gözlerinden kolayca anlayabilirsiniz.

TERAZİ: Terazi burcu her ne kadar dengeli davranmaya çalışsa da, size olan kızgınlığı asla geçmez.

AKREP: İntikam duygusuyla nam salmış Akrep burçları, size gerekli dersi vermek için öncelikle sessiz kalmayı tercih ederler. İntikamları her zaman sessiz olmuştur; dikkat!

YAY: Yay burcunun ne eline, ne de diline düşün. Eğer haklı olduklarına inanırlarsa, ellerinden geleni ardına koymaz ve adeta sizi hayattan bezdirirler.

OĞLAK: Her zaman mantıktan yana olan Oğlaklar eğer sizi sevmiyorsa canınıza okuyacak demektir. İğneleyici lafları kalbinizi delip geçebilir.

KOVA: Alaycı tavrıyla bilinen Kovalar sinirlendiklerini belli etmemek için ellerinden geleni yapsalar da, sizi umursamayan tavırlarından nasibinizi mutlaka alırsınız.

BALIK: 'Balıklar sinirleniyor muydu?' diye soruyor olabilirsiniz. Emin olun hem de çok… Sinirden ağlarken yanından uzaklaşmanızı tavsiye ederim.

ASTROGÜNDEM

Güneş-Ay Düğümü kavuşumu, Suriye ve mültecileri gündeme getirirken; yeni kurallar uygulanacağını da işaret ediyor. Eğlence sektörüne ve tatil bölgelerine ait sansasyonel haberler duyabiliriz. Gün, sosyal medyanın gücünü bir kez daha anlayacağımız olaylarla dolu olacak.