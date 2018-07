Her şeyiniz var ama kendinizi eksik hissediyor ve son yıllarda bir türlü iç enerjinizi toparlayamıyorsanız, gelin iç dünyanıza bir yolculuk yapalım. Bugüne kadar kimseye yük olmamak için elinizden geleni yaptınız. Eğer bugünlerde bu durumu hissediyor ama bir türlü kelimelere dökemiyorsanız, siz de 2018 yılının dönüştürücü sürecine girmişsiniz demektir. Kendinize bile sabrınız yokken kendinizin astro koçu olmaya ne dersiniz? 'Ne yapabilirim?' demeyin; zihin, beden ve ruh üçlemini kendinize uygulayın.

KOÇ: Gücün; korkusuzluğun. Lider ruhun korkusuzluğundan geliyor. Kendine duyduğun inancın ile cesaretini birleştirerek her zaman emin adımlar atarsın.

BOĞA: Gücün; sabrın. Dengeli yapın gücünü her zaman yansıtmanı sağlıyor. İçinde büyüttüğün sadakatin ve sabrın ile üzerinden gelemeyeceğin hiçbir şey yok.

İKİZLER: Gücün; iletişimin. Hem zekan ,hem de empatin ile her zaman çevrendeki kişilerden bir adım önde olmayı başarırsın.

YENGEÇ:

Gücün; duyguların. Kendini ifade ederken çevrendeki kişilere verdiğin güven duygusu her daim sevilmene yardımcı oluyor.

ASLAN:

Gücün; cesaretin. Maddimanevi cömert yanın ve tutkularından asla vazgeçmeyişin, seni hayatta her zaman kazanan tarafta tutuyor.

BAŞAK: Gücün; dikkatin. Detaycı ve planlı yönün kendi hayatını kolaylaştırmanı sağlarken, çevrendeki kişilerin de hayatlarına dokunuyorsun.

TERAZİ: Gücün; olumlu düşüncelerin. Empati yeteneğin, adil davranışların, her zaman güçlüden değil haklıdan yana oluşun hayatta çoğu zaman kazanmana sebep olur.

AKREP: Gücün; tutkuların. Senin için cesaret, tutkularından sonra gelir. Yaşamını isteklerin üzerine kurarsın ve hayatta sağlam adımlar atarsın.

YAY: Gücün; adaletli oluşun. Doğru olanı savunman ve dürüstlüğün her daim ön planda. Doğru bildiğinden asla vazgeçmez, bu uğurda her zaman savaş verirsin.

OĞLAK: Gücün; kontrollü oluşun. Hayatının kontrolünü hiçbir zaman kaybetmediğin gibi, insanların hayatındaki kararlarda da söz sahibi olursun.

KOVA: Gücün; sorgulayıcı yanın. Senin için hayatta tek doğru yok. Her zaman bilmek, öğrenmek ister, sevdiklerine bir öğretici edasıyla yaklaşırsın.

BALIK: Gücün; sezgilerin. Kendini savunmak isterken zaman zaman insanlarla arana mesafe koyuyorsun. Senin için hayatta en büyük lüks, anlaşılmaktır.



ASTROGÜNDEM

Ay-Satürn 60'lığı, eski dostları düşman olarak karşı karşıya getirirken, siyaset arenasında sert atışmaları gündeme getiriyor. Ortadoğu için kararlı adımlar atılmaya başlanabilir. Eğer bugünlerde dünyada neler olduğunu anlamlandıramıyorsanız olaylara yetişmekte güçlük çekebilirsiniz.?