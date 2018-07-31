Ayın her halini gördükten sonra doğanın binbir oyunu olduğunu düşünebilirsiniz.

Ay; hem doğayı, hem de duygularımızı temsil eden kalplerimizin uydusudur. Eğer ay burcunuzu biliyorsanız, şanslısınız demektir.

Sebebine gelecek olursam... Astrolojide 'Ay burcunu söyle, sana kalbinin rengini söyleyeyim' gibi bir slogan bile vardır. Yani gök bilimiyle ilgileniyor ve bu ay işlerin hiçbir şekilde ters gitmesini istemiyorsanız, iki tutulma arasından geçerken aşağıdaki detaylara dikkat edin. Tam 11 gün sonra yeniayla birlikte güneş tutulacak.

Bu da demektir ki, Ağustos ayı mesajlarla dolu. Gelin birlikte mesajları nasıl yorumlayacağımıza bakalım.

Ağustos ayında ayın boşlukta olduğu saatlerde yaşadığınız olayları deneyim olarak kabul etmeli ve çok fazla sorgulamamalısınız.

Kendinize ait kurmak istediğiniz düzen için harekete geçebilirsiniz ancak sözleşme, kontrat gibi işlemleri daha sonraya bırakmalısınız.

Elinizdeki iyilikleri, olumsuzluklara tercih etmemelisiniz.

Yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız.

Emek verdiğiniz kişilere ve alanlara sahip çıkmalısınız.

Kaygılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermemelisiniz.

Baba veya baba figürü yerine koyduğunuz insanlarla tartışmaktan uzak durmalısınız.

Sabit fikirli davranmaktan uzak durmalısınız. İletişim halinde olduğunuz kişileri dikkatli dinlemelisiniz.

Başlamakta tereddüt ettiğiniz işleri sonraya ertelemelisiniz.

Sırf kimse kırılmasın diye hiç olmayacak şeyleri kabul etmemelisiniz.

İşlerinizdeki detaylara biraz daha yoğunlaşmalısınız.

Ayın boşlukta olduğu saatlerde sorumluluklarınızı ertelemeniz, daha sonra karşınıza sorun olarak çıkabilir.

Bu saatler arasında küçük meseleleri büyütmemelisiniz.

İstemediğiniz olaylarla karşılaşsanız dahi sakinliğinizi korumalısınız.

Size yardım etmek isteyen insanların yardımlarını geri çevirmemelisiniz.

Tek başınıza her şeyi halletmeye çalışmanız sorun çıkarabilir.

Çevrenizle olan iletişiminizde yapıcı bir yol izlemelisiniz.

Yetersiz olduğunuz konularda çok büyük sözler vermemelisiniz.

Başkalarının ne dediğine takılıp onları haksız çıkartmak için sarf ettiğiniz çabalar boşa çıkabilir.

Ayın huysuzluk vereceği günler ise şöyle: 1-3- 6-7-9-11- 16-18-21- 23-25- 28-31



ASTROGÜNDEM

Ay-Plüton 60'lığı, ünlülerle ilgili bilgileri gündemimize taşıyor. Özellikle spekülatif haberlere yetişmeyeceğiz. Evlilikleri, yeni başlayan ilişkileri ardı ardına duymaya hazır olun. Ayrıca bu hafta Türkiye'de enerji kaynakları üzerine kurulmuş şirketler ile alakalı yaptırımlar devreye girebilir.