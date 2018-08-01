Yaşam bizi bazen öyle bir noktaya getirir ki, ya gitmek ya da kalıp sineye çekmek zorunda kalırız. Bir de üstüne kırgınlıklarımızı kimseye hatırlatamayacağımız gibi düşünmemize bile fırsat vermeyebilir zaman. Burada dile getirmek istediğim; Ağustos ayının belki de koca yürekli insanların ayı olacağı. Bu Ağustos affedenlerin Ağustosu olacak. Öyle ki eksikliklerden uzaklaşıp sadece kendi isteklerinize ve neyi, neden yaptığınıza odaklanacaksınız. Neden böyle söylediğime gelecek olursam; Ekvator'dan başlayıp Kuzey Işıkları'nın bile rengini değiştirecek mucizelerle dolu bir ay olan Ağustos'ta yılın sonuncu tutulması gerçekleşecek. Bununla birlikte duyguların önemi artacak.

Sırf bunun için bile iç sesinizi daha çok dinleyebilirsiniz. Aklınıza hemen kötü şeyler gelsin istemem ama siz de biliyorsunuz ki son yıllarda kalbimizi yoranın ötesine geçip olayların içinde kaybolur olduk. Acımasız olayların fırtınasında aynı kalan tek sorumuz belki de 'İnsanlık nereye gidiyor?' oldu. Belki de bu ay nereye gideceğini bizim belirleyeceğimizi fark edeceğiz. Ya da daha çok dibe çökecek, acımasız duyguların içinde kaybolacağız. Birçoğumuz farkında değiliz belki ama bilinçaltımız korkularla dolu. İşte bu ay içinizdeki olumsuz sesi bastıracak, en dibe çöküşün bir çıkışı olduğunu düşündürecek, kavram karmaşalarından sıyrılmamızı sağlayacak, herkesi tek bir duyguya odaklandıracak bir mucize olabilir.

Güneş tutulmaları insanlık tarihinde, savaşların bile bitmesini sağladıysa şimdi neler olacak kim bilir? Ağustos ayı büyük duyguları yaşatmadan hayatımızdan geçip gitmeyecek. Gece bile en kör karanlığından sonra güneşi davet eder. Kısacası siz siz olun, Ağustos ayında şerleri hayra yormayı unutmayın.







ASTROGÜNDEM

Güneş-Venüs iletişimi sanat camiasında maskeleri düşürüyor. Gerçekleri örtbas etmek isteyen isimlerin nasıl küçük düştüğüne tanıklık edebiliriz. Özellikle geçmiş ile hesaplaşmanın önemli olacağı bugün olmaz dediklerimizin olduğuna şahit olacağız. Enerjisi yüksek bir güne hazır olun!