Bugün 12 burcun ilişki hayatını mercek altına alalım.

Bakalım hangi burçlar iyi bir sevgili iken, hangi burçlar hayatı size zindan ediyor. İşte burçların ilişkideki durumları...

İlişkide problem çıkarmaktan çekinmeyen burçlar: Olur olmaz konulardan problem çıkarmaktan çekinmezler. Geçmiş ise onlar için asla geçmez. Siz belki açıklamaktan bıkarsınız ancak o sormaktan çekinmez, hatta açığınızı yakalamak için aynı soruyu farklı şekillerde sorar. 'Kim bu burçlar?' diyecek olursanız; sabırsız Koç, en iyi ben bilirim Kova, eleştirmeye aşık Başak ve kalbimi kırıyorsun ama diyen Yengeç burçları.

Eğlenceli ve ilişkiyi ayıramayan burçlar: Her gün, her gece, her an eğlenmek isterler ve sevgililerinin de onlara ayak uydurmasını beklerler. Hatta bazen kendinize zaman ayırmanıza dahi izin vermezler ve sizin ona ayak uyduramadığınıza dair eleştiri yapmaktan da geri kalmazlar.

Özgürlüğü çok yanlış anlamış olan bu burçlar, hareketsizliğe dayanamayan İkizler ve baskınlığın vücut bulmuş hali Balık.

Güvensizliği karşısındakine yansıtanlar: Ne kadar zamandır birlikte olduğunuzun onlar için hiçbir önemi yoktur, hatta haklı olup olmamanızın da pek bir önemi yoktur. Ne yapıp edip kendi bildiğini kabul ettirir ve hatta kendinizi suçlu hissetmenize dahi sebep olurlar. Bunu nasıl yaparlar derseniz, tabii ki sürekli konuşarak ve sizi manipüle ederek.

'Kim bu burçlar?' diyecek olursanız; her zaman kendini haklı gören Yay, asla haksız olduğunu kabul etmeyen Aslan ve karasızlığı ile nam salmış Terazi burçları.

Sevgilisinin sahibi olduğunu düşünen burçlar: Bu burçlara sürekli hesap vermek zorundasınızdır ve deyim yerindeyse telefon kulağınıza yapışık yaşamanız gerekir. Çünkü her dakika, her an 'Sesini duymak istedim' bahanesiyle sevgililerini ararlar ve asıl amaçlarının kontrol etmek olduğunu asla dile getirmezler.

Yüksek kıskançlık duygularını, çok sevmelerine bağlarlar. Şüphecilikte zirveye oynayan Akrep, ketum Boğa ve oyunu kendi kurallarıyla oynayan Oğlak burçları; bu kategoridedir.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Plüton ilişkisi, sözü sayılan kişilerin ikili konuşmalar yaptığına tanıklık ettirebilir. Ülkemiz adına önemli gelişmeler bugünden itibaren ortaya çıkarken, özellikle enerji ve yer altı kaynaklarımız ile ilgili yeni anlaşmalar gündeme gelebilir. Bugün duymadıklarınızı duymaya hazır olun!