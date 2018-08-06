2018 yılının son tutulmasını yaşayacağımız Ağustos ayı, bildiklerimizi unutturmaya hazırlanırken ayın 11'inde gerçekleşecek olan Güneş Tutulması, hislerimizi ve ihtiyaçlarımızı bir adım daha ileriye taşıyacak. Kendisini tarifsiz duygular içinde hissedenleri yazımı okumaya davet ediyorum.



YORGUN HİSLER

Kendinizi bu aylarda yorgun, çaresiz, vazgeçmeye hazır, iletişimde sıkıntılı, sabırsız, mutsuz hissedebilirsiniz. Dile kolay üç tutulma ve retro kuşağı bu dönemde sizi köşeye sıkıştırmak için hayli coşkulu bir durumda. 'Neden böyle, her şey aynı, bitmeyecek mi, hep benim başıma mı gelir?' türevinde sorular ile ruhunuzu daha da yormayın. Bu döngü açıkçası kendinizi sorgulamanın size bir faydası olmayacağını işaret ediyor. Aksine içsel bir yolculuğa çıkıp kendinizi fark edebilirsiniz. Hangi konuları yarım bıraktığınız, neleri eksik yaptığınız, hangi konularda öfkeli olduğunuz türünden sorunlarda çözümlemelere girmeniz gerektiğini işaret ediyor. Ateş burcunda tutulan Güneş'in parçalı olması öncelikle ikili ilişkilerde ciddi anlamda fikir ayrılıklarının büyüyebileceğini işaret ediyor. Bir tarafın alttan alırken, diğer tarafın susması gerektiğini de bize hatırlatacak. Niyetiniz pire için yorgan yakmak ise buyurun, Ağustos ayını değerlendirin. Ama tolere ederek hareket etmek ve amacınıza kilitlenmek istiyorsanız, bu ay biraz daha yavaş hareket etmeniz gerekebilir.



PARA PİYASALARI

İletişim gezegeni Merkür, geri hareket ederken Güneş Tutulması'na sadece dört derece mesafe uzaklıkta; bu durum da işin asıl rengini gösterecek. Yani para ve finans konularında yer yerinden oynayabilir. İtibar, kazançlar, lüks yaşam, harcamalar gibi konularda dikkat dedirtiyor. Tutulma, bu konularda özenli olmak gerektiğinin altını çizecek. Eğer aile şirketinde çalışıyorsanız ya da şirket sahibiyseniz; eşinizle, dostunuzla, ortağınızla para konularını es geçmenizde fayda var. Bu tarz konuları konuşan bin pişman, konuşmayan yüz pişman kıvamında olurken en iyisi mi siz araftaki günler bitsin öyle hareket edin.



?ASTROGÜNDEM

Bilgi güç verir, bilgelik karakter kazandırır. Merkür-Satürn iletişimi medya patronlarının, siyasi otoritelerin ve TRT'nin gündeme geleceğini işaret ediyor. Kararlar hızla değişirken, öfke de yükseliyor. Kişisel hayatımızda ise konsantrasyon eksikliği ve unutkanlık yaşayabiliriz.



