Kolektif gezegenlerin bu dönemde eş zamanlı gerilemeleri düşündürücü değil mi? Biliyorum, artık herkes bu gerilemelerden bunaldı. Bugün itibari ile gökyüzünün asi gezegeni Uranüs, Boğa burcunda geri gitmeye başlıyor. Tutulmalar, retrolar, Yeniay, Dolunay derken bir köşeden bir köşeye savrulup dururken, bir taraftan da hayatımızı düzene sokmaya çalıştık.

Her ne kadar başaramadığımızı düşünsek de, aslında kaostan düzen doğacağını 2018 yılının son günlerinde fark edeceğiz.

Uranüs'ün Boğa burcundaki geri hareketi uzun süre etkili olacak.

Hayatımızda geride bıraktığımız yedi yıllık bir süreç ile ilgili halledilmemiş konuları gündeme getirirken aslında yeni yedi yıllık süreci için hedeflerimizi belirlememizi istiyor. Kişisel hayatlarda etkisinin hemen hissedilmediği bu süreç, daha çok toplumsal konuları, para piyasasını, depremi ve iklim olaylarını ilgilendiriyor.

Uranüs retrosu esnasında toplumsal özgürlük alanları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir.

Para algımız değişebilir.

Boğa burcunun para ile bağlantısını göz önünde bulundurursak; yatırım araçlarını, doları, altını, yabancı para birimlerini dünya genelinde etkisi altına alacak. Umulmadık gelişmeler olabileceği gibi ekonomik olaylar da yaşanabilir. Tüm dünya için ekonomik güçler devreye girerken, beklenmedik ekonomik dalgalanmalar da yaşayacağız.

Bitcoin gibi dijital para birimlerinin daha da fazla konuşulacağı günler yaşarken, dünya bir taraftan da iklim ile sınanacak.

Daha önce kaleme aldığım tutulma yazılarımda yangınlardan ve sel felaketlerinden bahsetmiştim.

Uranüs'ün geri hareketi ile bu doğal afetlerin yanına toprak da eklenebilir. Özellikle dünyanın bir ucu dediğimiz ülkeler bu anlamda sınavlar verirken, insanlık bir kez daha vicdani yükümlülüğünün altında kalabilir.



YAPILMAYACAKLAR

Alışverişte abartıya kaçmak.

İhtiyacımız olmadığı halde lüks tüketime yönelmek.

Güzellik ve estetik kaygısını abartmak.

Maddi kaynakları plansız harcamak.

Herhangi bir konuya araştırmadan inanmak.

Önyargılı davranmak.







ASTROGÜNDEM

Venüs-Uranüs ilişkisi isyankar ve özgürlükçü protestoların bugünlerde ABD'nin bazı şehirlerini karıştırabileceğini işaret ediyor. Devrim gezegeni Uranüs, toprak burcu Boğa'da geri hareketine bugün başlarken, geçmişte yarım kalmış miras ve maddi-hukuki davalar gibi süreçleri tekrar gündeme getirebilir.