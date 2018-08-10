2018 yılının son tutulması olan Güneş Tutulması, yarın Aslan burcunda gerçekleşecek.

Mayıs ayının son haftasından bu yana Haziran, Temmuz ayları ile birlikte Ağustos ayı da tutulmaya devam ediyor. Gökyüzünün ağır topları ile bazı gezegenler, bu sürece 40 günlük aralıklarla eşlik ediyor.

11 Mayıs'tan bu yana üzerimizdeki ağırlığın ve içimizdeki keyifsizliğin sebepleri hiç mi kafanızı karıştırmadı? Üç tutulmaya şahitlik ettiğimiz bugünlerde bizler de, yarattığı etkilerden nasibimize düştüğü kadarını alacağız.

Belirsizliklerin gittikçe arttığı bir döngüdeyiz. Konuların ne yöne doğru gittiğini tahmin bile edemeyebiliriz. 11 Ağustos'ta meydana gelecek Güneş Tutulması'nın ana konularından birisi, toplum ve toplumsal konular olacak.

Bir diğeri ise iklim!



SABRET!

Güneş Tutulması ne zaman meydana geliyor?

11 Ağustos 2018

Cumartesi günü İstanbul saatiyle 11.57 sularında Aslan burcunda gerçekleşecek.

Aynı zamanda 18 derece Aslan burcunda parçalı bir tutulma olarak da adını koyabiliriz.

Güneş Tutulması bize ne anlatmak istiyor?

Sabit burçların baskınlığı, retroların da bir o kadar aktif olması; hayatımızdaki her alan için bizi ciddiyete davet ediyor. Mars ve Merkür'ün sabit burçlarda geri gitmesi ise işin içinden çıkılması zor, çetrefilli günler göreceğimizi işaret ediyor. Aslında zamanın bizlere anlatmak istediği bazı şeyler var. Gökyüzünün bu hantal sabit burç hakimiyeti, bazı işlerin de dolaylı yöntemlerle çözülebileceğini vurguluyor. Gökyüzünün mottosu ise; sabır, bekleyiş ve sükunet.



NE YAPMALIYIZ?

Ağustos ayında gezegenler birbirine kafa tutarken, toprak ve iklimin doğasındaki denge de değişiyor.

Bununla birlikte gündelik yaşamımızda hareket alanlarımızı kısıtlamamız gerektiğini belirtiyor.

Bu şu anlama geliyor: Yavaş hareket etmeliyiz, düşünmek, irdelemek, incelemek, araştırmak ve karar vermekte aceleci olmamalıyız.

Bir gün muhakkak her şeyin yerli yerine oturacağını gökyüzü bizlere gösterecek.



ASTROGÜNDEM

İnsanları birleştiren de ayrıştıran da fikirleridir. Güneş-Satürn ilişkisi eğitim sisteminin değişimine tanıklık edebileceğimizi işaret ediyor. Ülkemiz adına önemli gelişmelerin yaşanabileceği bugün, revize edilen anayasal kararlarla karşılaşabiliriz. hatalarımızdan ders çıkarabilir, geçmişten günümüze yaşanan sorunlara çözüm bulabiliriz.