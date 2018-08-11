Yılın son tutulmasının gerçekleşeceği bugün, değişime direnmememiz gerektiğinin işaretlerini almaya başlayacağız. Geçtiğimiz ayın son günlerinde yaşadığımız tutulmanın hemen ardından meydana gelen Ağustos tutulması; iş sahalarını belirsizliklere mahkum etmeye devam edecek. Sadece ülkemizdeki değil; küresel boyutta olan finansal ve iş sahasındaki gelişmeler, belli sıkıntılardan geçmeye devam edebilir. Ciddi anlamda belirsizliğin hüküm süreceği bu günlerin gündelik hayatlarınıza yansımasını sizler de göreceksiniz. Çaresizliklere derman bulmak için bu döngülerin verdiği mesajları kulak ardı etmemeliyiz. Ailemizde, iş çevremizde, sosyal yaşamımızda ne kadar çok inatçı, sabırsız, bencil, kendinden mesul insanlar olduğunu bu evrede görmeye devam edebiliriz. Ancak bu insanlara karşı aynı zamanda sabırlı olmamız gerektiğinin de altını çizen gökyüzü, çaresizliğin şifresini tutulma ile bize sunuyor. Sabır! Benzer benzeri çeker kanunu geçerli olacak. 'Şimdi hiç zamanı değildi, beklenmedik sürpriz' gibi cümleleri söyletecek gökyüzü olayları; bazılarını gülümsetecek, bazılarını düşündürtecek. Neden mi? Geçen yıl bu dönemler yaşanan Güneş Tutulması, şimdilerde benzer olayları hayatımıza getirebilir. Tutulmanın burçlara olan etkisi ise şöyle:



KOÇ:

Değişim sizin için kaçınılmaz olacak.



BOĞA:

Karar almaktan korkmayacaksınız.



İKİZLER:

Yeni insanlar, yeni fırsatları da beraberinde getirecek.



YENGEÇ:

İddialı olaylar yaşayacaksınız.



ASLAN:

Geçmiş hesaplar tekrar açılıyor.



BAŞAK:

'Hiçbir şey için geç değil' diyeceğiniz günlere hazır olun.



TERAZİ:

Kazançlarınıza yenilerini ekleyeceksiniz.



AKREP:

Yeni bir düzen kuracaksınız.



YAY:

Hızlı bir dönüşüm sizi kendinize getirecek.



OĞLAK:

Belirsizlikler ortadan kalkıyor.



KOVA:

Cesur adımlar atmaya hazır olun!



BALIK:

Hayatınızı bir adım ileriye taşıyacaksınız.



ASTROGÜNDEM

İlk affeden en güçlüdür. Merkür-Jüpiter 90'lığı, güncel hukuk davalarını gündeme getirirken, gazeteciler ile siyasiler de karşı karşıya gelebilir. Bugün Aslan burcunda Yeniay ile birlikte Güneş Tutulması meydana geliyor. Ego ve siyaset iç içe geçerken, açıklama yapan yapana diyeceğiz. Kişisel hayatımızda ise sakinliğimizi korumamız oldukça güç olacak.



