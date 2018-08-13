Kendinizi zaman makinasında gibi hissetmeye hazır mısınız? Daha önce yaşamadıysanız hazır olun derim. Belirtilerine gelecek olursam hemen tarif edeyim... Haziran ayından bu yana çalışma isteğinize ayak bağı olan, doların fırtına gibi esmesine sebep olan, 'Düğün terk eden gelinden sonra nikah memurunu da gördük' dedirten Mars'ın gazabından yine üzerimize düşeni alacağız. Sizin anlayacağınız; aynı yollardan aynı duygularla geçerken 'Ben bunu daha önce yaşamıştım' diyeceğiz. İşten eve, evden ilişkiye 40 kapıyı çalan Mars retrosu, Haziran ayından bu yana kimin hayatında düğümler ve anlamsız düşüşler yaşattıysa, aynı yerden geçerken bu sefer yaraları iyileştirecek.

Yine 'Asla olmaz' dediğimiz konulara tanıklık edecek, 'Nasıl olur?' diyecek ama çözümü de dibimizde bulacağız. Sizin anlayacağız, Mars dejavu gibi hepimizi zaman makinasında iki ay önceye gönderirken her şeyi yeniden değerlendireceğiz. Ama unutmayın ki bu sefer roller değişecek. Mesela, ABD bize kafa tutarken, artık ABD'ye biz kafa tutacağız. Mars retrosu bittiğinde ise 'Gün döndü ama devran da döndü' diyeceğiz. Kısacası 2018 yılının yaz aylarında yüzü gülmeyenin, 19 Ağustos'tan itibaren yüzü gülecek.

Eğer bu yazımı okuyorsanız ve işlerinizle ilgili garip şeyler oluyorsa, sıkın dişinizi ve 'Korkuya mahal yok' deyin. Çünkü siz bile sadece 10 gün içinde olanlara inanamayacak, ters giden akışın bir anda nasıl değiştiğine şahit olacaksınız.

'Bu Mars retrosu en çok kimleri üzecek Zeynep?' derseniz; yüksekten atanlar, köşeyi tutanlar, yalan söylemekten çekinmeyenler Mars'ın hedefinde.

Kısacası bu hafta evlere şenlik bir haftaya başlıyoruz, bilin istedim.







ASTROGÜNDEM

Gökyüzü bugün kontrol dışı gerçekleşen sert olayları gündeme taşırken, mal kaybı vakaları sıklaşabilir. Dünya büyük bir hesaplaşmanın orta yerinde kalırken toplumsal olayların yaşandığına şahitlik edebiliriz. Bugün Oğlak burcunda geri hareketine başlayan mücadele gezegeni Mars, tüm dünyada ekonomik sorunları ön plana çıkaracak.