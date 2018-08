Bugün 19'uncu yaşınızı hatırlamaya ne dersiniz? O yıllarda kendinizi nasıl hissettiğinizi düşünün. İşte böyle bir zaman dilimindeyiz. Çünkü reşitliğini ilan eden 2018 yılındayız. İşte size astro koçluk notlarım:

KOÇ: Başkalarına da şans ver. Evet sen sabırsızlığınla ve rekabetçi yönünle biliniyorsun. Şimdi zaman, seni çoğaltmak ve kendine inanman için akıyor.

BOĞA: Sabit düşüncelerinden arın. Düşüncelerini esneterek, hayata daha geniş bir açıdan bakman; emin ol, esneklik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu görmeni sağlayacak.

İKİZLER: Vazgeçmekten vazgeç. Her şeyi öğrenmek isteyen tarafını, çabuk vazgeçerek ihmal ediyorsun.

YENGEÇ:

Kaygılarını dizginle! Kendi hayatının yıldızı sen olmalısın. Böylece kaygılarınla baş edebilirsin.



ASLAN:

Hep 'ben' diyen yönünü durdur. Bazen çevrendeki kişilerin de düşüncelerini önemsemelisin.

BAŞAK:

Hayatı akışına bırak. Eleştirel ve detaycı yönün, çoğu zaman kontrolün senin elinde olmasına neden oluyor.

TERAZİ: Harekete geç. Hayatının her alanında dengeyi sağlamaya çalışırken harekete geçmek için geç kalıyorsun. Değişimi başlatmalısın.

AKREP: Kontrolcü yapını esnet. Güven konusunda yaşadığın deneyimlerine dayanarak peşin hükümlü davranmaktan çekinmiyorsun.

YAY: Hatalarını kabul etmelisin. Evet, kimse mükemmel değil ancak senin bu ısrarcı tavrın bazen yanlış anlaşılmana sebep olabiliyor.

OĞLAK: Despot tavrını yumuşatmalısın. Disiplin, azim, çalışkanlık senden sorulur. Ancak bazen o kadar kısıtlayıcı olabiliyorsun ki, çevrendeki kişilerin senden çekinmesine neden oluyorsun.

KOVA: Sorgulayıcı tarafını yönetmelisin. Her zaman değişimden yana olan tavrına bazen kendi kendine sınırlar koyuyorsun.

BALIK:

Savunmacı yönünü kontrol altına al. Kuşkulu tarafınla karar alman ilerlemeni zorlaştırıyor.



ASTROGÜNDEM

Ay-Uranüs karşıtlığı İngiltere'de kraliyet sistemi ile özel yaşam üzerine gelişen devrimci yaklaşıma vurgu yapıyor. Manipülasyona açık olaylar dünya medyasına servis edilirken, eleştiri okları acımasız olabilir. Kişisel hayatımızda ise daha çok önyargıların hakim olduğu konuşmalara maruz kalabiliriz.