Evet, doğru okudunuz; kayınvalidenizin ne istediği önemli bir konudur. Eskiden, belki daha zor bir ilişki olarak görülen bu toplumsal olgu, günümüzde evrim geçirmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Buyurun kayınvalidenizin burcunu okuyun, ne kadar evrim geçirmiş analiz edin.

Kayınvalideniz Koç burcu ise; işiniz kolay çünkü o kendini genç ve dinç hisseder. Kayınvalidenize mutlaka hayatınızın yoğun olduğunu, sürekli bir şeylerle ilgilendiğinizi hissettirin.

Kayınvalideniz Boğa burcu ise; hiç alışık olmadığınız ani sorularıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bir süre sonra hakimiyeti eline almak isteyebilir.

Kayınvalideniz İkizler burcu ise; değişken ve meraklı bir insanla karşı karşıyasınız. Ona ayak uydurma konusunda geride kalmamalısınız.

Kayınvalideniz Yengeç burcu ise; koruyucu, şefkatli, evcimen bir anneyle karşı karşıyasınız. Bu anaç yapı, bir süre sonra hayatınıza müdahale etme noktasına gelebilir.

Kayınvalideniz Aslan burcu ise; kendini sizden üstün gören bir kayınvalide ile karşı karşıyasınız. Onu ne kadar övgüye boğarsanız, size geri dönüşü o kadar olumlu olur.

Kayınvalideniz Başak burcu ise; detayların içinde kaybolan, mantıklı bir kayınvalide var karşınızda. Deneyimlerinden faydalanmanızı bekleyecektir.

Kayınvalideniz Terazi burcu ise; karşınızdaki nazik, uyumlu anneyi sinirlendirmemek için sözlerinize dikkat etmelisiniz.

Kayınvalideniz Akrep burcu ise; ilk etapta size, eşinizi sarıp sarmaladığı gibi yaklaşmayabilir. Onda güven duygusu yaratmanızı bekler.

Kayınvalideniz Yay burcu ise; oldukça entelektüel ve öğrenmeye açık biri olduğunu bilmelisiniz. Sizden de aynı tempoyu bekleyecektir.

Kayınvalideniz Oğlak burcu ise; geleneksel ve ciddi biridir. Kayınvalidenizin yanında, eşinize olan sevgi gösterileriniz, onun gözüne batabilir.

Kayınvalideniz Kova burcu ise; sizi yeni bilgilere boğacak ve yeniliklerden haberdar edecek bir arkadaşınız var demektir.

Kayınvalideniz Balık burcu ise; hassas, şefkatli kayınvalideniz sizi üzmemek için dikkatli davranabilir; ama aynı özeni sizden de bekler.





ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün 120'liği son zamanlarda büyük laflar eden kişilerin nasıl çark edeceklerini işaret ediyor. Gökyüzü sorunlu iletişimi ortaya çıkarırken yanlış, anlaşılmalar için günün şanından olacak. Politikaya, ekonomiye, uluslararası ticarete kaos hakim olurken, net kararlar almamak günü kurtarabilir.







