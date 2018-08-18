Kainatın birbirinden gizemli kapıları bu süreçte üst üste açılırken, kendinizi zaman zaman enerjik, kimi zaman da isteksiz hissediyor olabilirsiniz. Belki de insanoğlunun tarihle bu kadar sentezlendiği bir yüz yıl daha olmayacak. Sebebine gelecek olursam... Tarihi anlatan değerler eş zamanlı ortaya çıkarken bir taraftan da uzay, bilim ve teknoloji yüzyılın en büyük keşiflerine imza atıyor. Kısacası bilgi dolu bir o kadar da bilgiye önem verilmeyen bir yüzyıldan geçiyor insanlık. Geçmişle gelecek arasında durduğumuz bugünlerde toplumlar ne yönü seçerse seçsin günün sonunda bilgi ile karşılaşacaklar. Tüm bu gelişmelerin içinde bırakın bilgiyi, eğitimi bile reddedenlerin sayısı her geçen gün artacak. Kısacası dünyada artık ayrışma çok daha net yaşanacak. Soyut ile somutun arasındaki bu homojen süreç ise 7 yıllık bir döngünün habercisi. 2025 yılına kadar bu ayrışma dünyanın her ülkesini saracak. Çünkü insanlık tarihi gün yüzüne çıkarken toplumlara dayatılan tüm bilgiler değişecek. Birçok öğretiyi ise bir yandan teknoloji yıkarken, aslında dünyada yeni bir akım başlayacak. Belki bu satırları okurken size garip gelebilir. Ancak düşünün, bu süreçte devamlı farklı konulara olan merakınızı, son zamanlarda edindiğiniz alışkanlıklarınızı kendinize nasıl açıklıyorsunuz? Farkında mısınız daha az insanla görüşüyor, daha az insanın gözüne bakıyorsunuz, hatta artık birbirimizi dinlemiyoruz bile. Kısacası; insanların en önemli özelliklerinden biri olan konuşmak, dünya genelinde yıpranıyor. Evet, doğru okudunuz; konuşmak, anlamak, empati kurmak, hissetmek körelmeye başladı. İletişim kuran, kendini ifade eden, emek veren insanlar, 10 yıl içinde en çok aranan insanlar olacak. Çünkü gelen nesil yedi yıl içinde bile robotik hareketler sergileyecekler. Geleceğin derdi de, çocukları da, meslekleri de bugünden tahmin edilse de o bile hızla geride kalacak. Size şu kadarını söyleyebilirim; dertlerinize saplanıp kalmayın, dertleriniz baki değil.



ASTROGÜNDEM

Merkür-Venüs 60'lığı eğlence sektörünü gündeme getirirken, para ve borsa piyasaları dünyayı turlamaya devam edecek. Uluslararası ticaretle ilgili haberler gündeme gelirken, bazı ülkelerin yaptırımları ile ilgili farklı fikirler ortaya atılabilir. Kişisel hayatımızda ise yaratıcılığımızın üst seviyede olduğu bir gün yaşayacağız.



