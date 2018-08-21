Hayata dair bir endişeniz ve yükünüz olmadığı zaman o şahsına münhasır sakinliğinizi nasıl koruduğunuzu bilmeyen yoktur. Bu duygu ve hislere dair özleminiz mi arttı?

Çok haklısınız. Son dört yıldır neler çektiğinizi bir siz bilirsiniz, bir de gökkubbe! 2018 Boğa burçlar için itibar ve denge oluşturmak adına çok önemli bir yıl. Bu yılın ilk aylarında beklentilerinizi karşılayamamış olabilirsiniz. Ancak siz de biliyorsunuz ki, birçok konu ile ilgili gerekli zemini kendiniz için hazırladınız. 2018 yılının son ayları size rehber olurken zihinsel olarak kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz ve sizi aşağıya çeken duygulardan kurtulacaksınız.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Bazen zorlansanız da gökyüzü her seferinde size 'Ayağa kalk' diye seslendi.

Kendinizi olduğunuzdan daha da güçlü hissetmeniz konusunda gezegenler size destek olurken kendinize inanmanız gerektiğini bir kez daha hatırlayacağınız olaylar yaşayacaksınız.

Eylül ayında motivasyonunuzu bozacak, olumsuz düşünceleri yüksek kişilerden uzak durmalısınız.

1970-84 yılları arasında doğmuş, evli bir Boğa burcuysanız; ilişkinize hakim olan rutinler sizi endişelendirebilir. Özellikle Kasım ayında devrim gezegeni Uranüs retro yaparken kendinizi çıkmazda hissedebilirsiniz.

1984-98 yılları arasında doğmuş bir Boğa burcuysanız, sevgilinizle yaşadığınız fikir ayrılıkları dönülmez kararlar almanıza neden olabilir.

Savaşçı ruhunuzla, kariyerinizde önemli adımlar attınız.

Şu sıralar başka bir alana yönelmek istiyor ama emin olamıyor musunuz? Aceleci davranmayın.

Ekim'deki Venüs retrosu ile dostluklarınızı sınayabilirsiniz.

Emin olmadığınız duygularla hareket etmemelisiniz.

Çocukları olan bir Boğa'ysanız, yılın son iki ayında onlarla inatlaşmalar yaşayabilirsiniz.

Ne kadar yapıcı adımlar atarsanız, dönüşü de o kadar güzel olacak.

ASTROGÜNDEM

Doğa ve insan affetmiyor. Ay-Satürn kavuşumu 1999'da yaşanan benzer olayları tetiklerken, ekonomi önlemleri ile Avrupa ve İngiltere, dünya gündemine oturabilir. Yaşanan iklim değişikliği dünyanın gündemini bir anda değiştirecek. Bir kez daha doğanın yapamayacağı hiçbir şey olmadığını görebiliriz.