Artık sahnelere müthiş bir İkizler burcu giriş yapıyor. Bu durum aynı zamanda yarış ve rekabet anlamına da gelecek. 2018 yılının son aylarında her zamankinden daha metanetli ve şefkatli olacaksınız. Ancak özellikle yılın son üç ayında iyi niyetinizi suistimal eden kişilere karşı da dikkatli olmanız gerekebilir. Bu yılın son aylarında popüler kimliğiniz size yeni fırsatlar oluştururken bir yandan gizli düşmanlıkları da ortaya çıkaracak. 2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gerekenler şöyle:

Uzun zamandır dört koldan hayatınızı iyileştirmeye çalışıyorsunuz. Yılın son ayları güçlü adımlarla yaklaşırken, planlarınızı ertelememenizi öneririm. Özellikle tatilde tanışacağınız kişinin yatırım önerilerini pas geçmeyin.

Sezgilerinizle aklınızın ışığında hareket etmek size çok şey kazandırdı. Eylül ayının sakinliği duygularınızdan emin olmanızı sağlarken geçmiş ilişkinize bir şans daha verebilirsiniz.

1960-69 yılları arasında doğmuş bir İkizler burcuysanız, özellikle ailenizdeki bireyler üzerine kafa yormanız sizi psikolojik olarak yormuş olabilir. Kendi hayatınıza odaklanmanız, yeni şeyler denemeniz size iyi gelecek.

1970-84 yılları arasında doğmuş evli bir İkizler burcuysanız, bazı alışkanlıklarınızı bozmak zor gelebilir. Ailenize yeni bir üye düşünüyorsanız beslenmenize dikkat etmelisiniz.

Ekim ayında gerçekleşecek Venüs retrosu aranıza sınır koyduğunuz otoriter figürlerle keskin konuşmalar yapmanıza neden olabilir.

İlişkisinde problemleri olan bir İkizler burcuysanız, ani kararlar almamanızda fayda var. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorsanız tüm parçaları birleştirdikten sonra harekete geçin.

Kasım ayında devrim gezegeni Uranüs'ün öncü burçta retro yapması sebebi ile beklediğiniz yurt dışı haberleri gecikebilir. Sabırlı olmanız gerektiğini kendinize sürekli hatırlatın.

ASTROGÜNDEM

Güneş-Mars iletişimi Türkiye-ABD-Barzani ilişkisine dikkat çekebilir. Ortadoğu gündeminde, yaşanan tutulmaların etkisi büyük rol oynarken, bugünden itibaren beklenmedik olaylar yaşanmaya başlanabilir. Kişisel hayatımızda ise savunmacı yönümüz baskın olurken, yanlış anlaşılmaların önüne geçemeyeceğiz.