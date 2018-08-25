Hedeflerinize odaklandığınız 2018 yılında hayata dair pek çok konuyu halletmeye çalıştınız. Her ne kadar yeterince başarılı olmadığınızı düşünseniz de kendiniz için bir altyapı hazırladınız. Yılın son aylarında emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Kalbinizin sıkıntısını da geçirecek gökyüzü, duygusal kaygılarınıza da son verecek. Bazı anlaşmazlıkların nedenlerini daha iyi anlayacaksınız. Zihninizi, mantığınızı yöneten gökyüzü size yeni sorumluluklar getirecek.

Yılın son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

1950-1959 yılları arasında doğduysanız ya da bu tarih aralığında doğan yakınlarınız var ise Eylül ayında sağlık konusuna dikkat etmelisiniz.

1970- 1984 yılları arasında dünyaya gelmiş ve evli bir Başak burcuysanız; planlarınızı sürekli işinize göre ayarlamanız, eşinizle aranızın açılmasına neden olabilir.

Eşinizi mutlu edeceğiniz planlamalar yapın.

Ekim ayında, ikili ilişkilerinizde cesur adımlar atabilirsiniz. Ancak aşırı hırslı davranmak, size bu dönem iyi gelmeyecek.

1984-1998 yılları arasında doğduysanız, sonbahar havası size aradığınız aşkı getirebilir.

Ancak karşı tarafa kendinizi anlatırken abartılı davranışlardan kaçınmalısınız.

Kasım ayında kendinizi geliştirmek ve yeni şeyler öğrenmek için harekete geçebilirsiniz.

Özellikle sanatın herhangi bir dalında önemli başarılara imza atabilirsiniz.

Uzun zamandır aklınızda olan ama bir türlü hayata geçiremediğiniz konularda dönemsel olarak kararsız kalabilirsiniz.

Cesur adımlar atmak için başarı hikayelerinizden beslenin.

Kasım ayında yaşanacak Uranüs retrosu kişisel hayatınızda ciddi değişimler yapmanıza neden olabilir. Fevri kararlar almamanızı tavsiye ederim.

Aralık ayına, Merkür geri giderken gireceksiniz.

Kendinizi dönüştürmek, değiştirmek ve tüm kaygılarınızdan arınmak sizin için fırsat niteliğinde olacak.

ASTROGÜNDEM

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