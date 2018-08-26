Özgür ruhunuzu besleyecek, yaratıcı, yeniliklere ve değişime açık insanlarla kuracağınız ilişkiler, 2018 yılının son aylarında hayatınıza heyecan katacak. Gökyüzü yıl boyunca hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamanıza sebep oldu. Maddi gelirlerinizi garanti altına almak isteyeceğiniz aylar yaşarken, bireysel anlamda çıkış yakalayacağınız konular olacak. Cesaretiniz artacak ve kendinize daha çok güveneceksiniz. İş ile aşk hayatınızın karıştığı bu süreçte arkanızdan konuşan kişilerle yüzleşmeler yaşayacaksınız.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Yaşadıklarınızdan ders çıkarmak sizin için zor değil. Eylül ayında bir etabınız daha kaldı. Bunu da atlatabilirseniz, size ve hedeflerinize kimse engel olamayacak.

Ekim'de büyük emekler vererek kazandığınız unvanınız, itibarınız bir kat daha önemli olacak. Konumunuzu korumak için çaba sarf etmelisiniz.

Eğer çocuklarınız varsa onların gelecek planlarına kafa yoracağınızı söylüyor gökkubbe. Eşinizin sizinle aynı fikirde olmamasının nedenini ailesine bağlayabilirsiniz.

'Hayatta iyi şeyler de oluyor' demenize çok az kaldı. Biraz sabır gerektiren isteklerinizi özgürce yaşamak ve tutkularınızı harekete geçirmek isteyeceksiniz. Ekim'de hayatınızı değiştirecek aşka, denemeden hayır demeyin.

Eğer çok sevdiğiniz ama kırgın olduğunuz insanlar varsa, Ekim'de onlarla olan ilişkinizi tekrar değerlendirip aranızdaki kırgınlığa bir son verebilirsiniz.

1970-1984 yılları arasında doğmuş evli bir Terazi burcuysanız, güven kelimesinin anlamını yeniden düşüneceksiniz.

Venüs retrosu maddi kazanç, servet edinme, ilişkilere kafa yorma ve güven konusunu masaya yatırmanıza neden olabilir.

Kasım ayında yaşanacak olan Merkür retrosu sizi bazı gerçeklerle yüzleştirebilir. Bu durum karşısında dik durmalısınız.







ASTROGÜNDEM

Güneş-Satürn 120'liği, itibarını yükseltmeye çalışan liderleri ön plana çıkarırken, siyasi partilerdeki hareketlilik daha da hızlanacak. Özellikle eğitim kurumları ve üniversiteler gündeme gelecek. Bugün 13.57 sularında Balık burcunda meydana gelecek olan Dolunay, bize ulaşılmaz bazı gerçekler sunacak.