2018 yılında gücünüzü yönetici gezegeninizden alırken, aslında ne kadar şanslı olduğunuzu fark edeceğiniz olaylar yaşadınız. Bu yıl Satürn, Oğlak döngüsünden etkilenmeyecek hiçbir burç yok. Ancak bu döngü sizin kaderiniz ve karakteriniz üzerinde çok daha etkili. Şimdi ise oldukça iddialı aylara hazır olun. 2018 yılının ilk aylarında size engel olduğunu düşündüğünüz kim varsa, ne varsa hepsinin üstesinden gelebileceğiniz günler yaşayacaksınız. Hayatınızın yeni yedi yıllık döngüsünü dizayn ederken, kurmak istediğiniz düzene bir adım daha yaklaştığınızı fark edeceğiniz olaylar yaşayacaksınız.

2018 yılının son aylarında dikkat etmeniz gereken konular şöyle:

Geçtiğimiz aylarda yaşanan Güneş tutulmasının etkileri Eylül ayında size hayati kararlar aldırabilir.

Önünüzü görmek, yolunuza çıkan engelleri aşmak için bu dönemi iyi değerlendirmelisiniz.

Davalar ve hukuki uyuşmazlıklar sizi istemediğiniz kişilerle karşı karşıya getirebilir. Tüm ayrıntıları hesap ederek hareket etmelisiniz.

Sakin ve sempatik tavırlarınızdan faydalanan insanları Eylül ayında fark edeceksiniz. Bu dönem insanların size ne amaçla yaklaştığını anlamak adına ters köşe sorgulamalar yapmalısınız.

1960-1969 yılları arasında doğmuş evli bir Oğlak burcuysanız, eşinizle başka bir şehirden ev alarak, taşınma kararı alabilirsiniz.

Yeni şehir, yeni insanlar sizi korkutmasın, üzerinizdeki fazlalıklardan arınacağınızı hissedin.

Kendi işinizi yapıyorsanız, beklentide olduğunuz para ve ödemeler Ekim ayı içinde elinize ulaşacak. Ertelemekten yorulduğunuz hayalleriniz için adım atmanızı tavsiye ederim.

Yaz aylarında başlayan ve yeniden şans vermek istediğiniz bir ilişkiniz varsa Kasım ayında aklınız karışabilir. Şans vermeden önce bir kez daha düşünün.

Yılın son aylarında gerçekleşecek Merkür retrosu geçmişte önünüze çıkan fırsatları size tekrar sunabilir.

İçinizden geleni mutlaka yapın.

Firmanızda yöneticisiyseniz, risk almanız gerek.

Tecrübelerinizden faydalanın.



ASTROGÜNDEM

Venüs-Neptün ilişkisi popüler kişilerin sırlarını açığa çıkarırken, yaşamlarını altüst edecek maddi kayıpları işaret ediyor. Geçmişte yaşanan benzer olaylara atıfta bulunan gökyüzü bu sefer farklı sonuçlar ile ünlü isimleri gündeme getirecek. Bitmez denilen evliliklerin ve ortaklıkların son bulduğuna şahit olabiliriz.