Sonbahar topraklarımızda etkisini göstermeye başlarken, rutin ve gündelik işlerimiz yaşamlarımızda daha ağır basmaya başlayacak. Hepimizi gündelik koşuşturmalar ve işler sarıp sarmalarken, var olan gündemi konuşacağız. Eylül ayı, dünyaya evrim geçirtmeye çalışan 2018 yılının en sakin ayı olacak. Güneş toprak burcundan geçerken, gökyüzünde toprak hiyerarşisi de artacak. Ateş burçlarından tamamen kurtulan gökyüzü;

9–13 Eylül tarihlerinde moda dünyasına en hareketli günlerini yaşatacak. Subliminal mesajlar ile de gündeme damgasını vuracak.

Dini ögelerin podyumda büyük markaların içine çekileceği günler göreceğiz.

Gıybeti bol Eylül ayı, geleceğimizi de düşündürtecek.

Bu ayın ilk günlerinde gerçekleşecek Yeni Ay tüm değişken burçları harekete geçirirken, Türkiye'nin Ay burcunda etkili olacak.

Dertlilere nostalji yaptıracak, cesurları yüreklendirecek olan Eylül ayında topluma mal olmuş isimler ön plana çıkabilir.

Özelikle Türk sinemasının duayenlerinin yaprak dökümünü konuşabiliriz.

Eylül ayında gezegen geçişlerinin ülkemizin Natal haritasıyla iletişimi oldukça yüksek olacak.

Bu sonbahar da gündemde en çok borsacılar, modacılar, marka yöneticileri yer alacak. Büyümenin, genişlemenin bir nevi kaçınılmaz olduğunun altını çizecek. Büyük başın büyük derdi olabilir ancak Eylül ayının ikinci yarısından itibaren para piyasalarına pür dikkat kesileceğiz.

4 Ekim 1958 yılında bağımsızlığını ilan eden Fransa'nın Plüton'u Başak, Ay'ı İkizler burcunda yer alıyor ve 2012 yılından bu yana Neptün'ün Balık burcuna geçişi ile birlikte tüm bu gökyüzü konumları zorlu sınavlardan geçmesine neden oldu.

Jüpiter'i Akrep burcu olan Fransa'nın bu yıl içinde en dikkat çekecek ayı ise Eylül olacak. Fransa, geçmişiyle yüzleşmeler yaşarken, terör olaylarıyla yeniden karşı karşıya kalabilir.

Fransa ile alakalı haberleri bu ay takip ederken, yeni yaptırımların en çok ülkede yaşayan azınlıkları ayağa kaldıracağını dünya gündeminde ses getirirken tanık olacağız





ASTROGÜNDEM

Ay-Jüpiter karşıtlığı popüler aileleri gündeme getirecek. Kulislerdeki dedikodular, 2016'dan bu yana evliliği ile gündeme gelenleri konuşturacak. Ticaretin ve ekonominin konuşulmaya devam edeceği günler yaşarken gelişmelere şahit olabiliriz. Okyanus ötesindeki ülkelerin yaşayacağı kaoslar görüş aylıklarına sebep olacak.