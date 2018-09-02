Gökyüzü yoğun gündemini yavaş yavaş arkasında bırakırken, ders almamız gereken mesajları da birer birer iletti. Ay'ın tutulmalardan geçtiği, kendisini revize ettiği günler yaşarken, çoğu zaman iç dünyamızı karıştırmakla kalmayıp kişisel hayatlarımızda da aksilikler yaşamamıza neden oldu. Eylül ayında belki Ay tutulmayacak ancak çok uzun saatler boşlukta salınacak ve önemli işlerimize imzasını atacak.

Eğer Ay'ın bu boşluğundan nasibinize düşeni almak istemiyor, iyi ya da kötü mevcut düzeninizi korumak istiyorsanız; şu günlere çok dikkat etmelisiniz: 4-12- 14-17-21-24-26-29 Eylül.

'Bu günlere dikkat etmezsek neler olur?' derseniz...

Toplantı ve organizasyonlarınızda aksilikler yaşayabilirsiniz.

Siz yaşamasanız da katılacağınız etkinliğin iptal olduğuna şahit olabilirsiniz.

Önemli anlaşmalarınızda, sözleşme işlemlerinizde, kontrat imzalarınızda istediğiniz başarıyı elde edemeyebilirsiniz.

Yeni bir işe başlamakta zorlanabilirsiniz. Bu sebeple yapacağınız en iyi şey, mevcut işlerinizi toparlamaktır.

Kredi çekme, borç verme gibi maddi kaynaklı işlerinizi ertelemenizde fayda var.

'Neden benim başıma geldi, neden ben yaşadım' gibi cümleler kurmamaya özen gösterin.

Aksine yaşadığınız her olayı bir tecrübe olarak almanız uzun vadede oldukça işinize yarar.

Yenilik güzeldir. Ancak Ay'ın boşlukta olduğu günlerde kimse kendini huzurlu hissetmez.

Bu sebeple önemli işlerinizi ertelemeyi denemelisiniz.

Otoriter figürlerle tartışabilir, kendinizden hiç beklemediğiniz cesur adımlar atabilirsiniz.

Ancak bu durum size daha sonra olumsuz olarak dönebilir. Sabır, bu günlerde anahtar kelimeniz olsun.

Endişeli ruh halinizin sizi yönetmesine izin vermeyin.

Emin olmadığınız durumlar karşısında kendinize zaman vermeniz daha sağlıklı kararlara yardımcı olur.





ASTROGÜNDEM

Ay-Mars 120'liği sınır komşularıyla ilgili sıcak gelişmeleri gündeme getirebilir. Eylül ayının gündemini bugünden belirleyen gökyüzü, ülkelerin ittifaklarının değişebileceğini işaret ediyor. Yeni ticaret anlaşmalarına dair haberler basında yer alırken, İpekyolu ve Uzak Doğu ile ilişkilerimiz gündemde yerini alacak.