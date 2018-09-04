Yüreklerimizde pırıl pırıl bir sayfa açılacak. Kapınızı eskilerden çalanlar olacak.

Hayatınıza yeni insanlar katılacak.

Bu yaşam yolculuğunda yeni şeyler öğreneceğimiz ayın adı olacak Eylül! Ama önce nöbetçi sevgilerden kurtulacağız. 'Nasıl yani?' derseniz, bu ayın büyülü bir açısı var. 9 Eylül'de imkansızları kolay kılan, içimize sinmeyenleri düzenleyen, payına yalnızlık düştüğünü düşünenleri dizayn edecek bir gökyüzü şöleni başlayacak.

Serüven 150 gün sürecek.

İç sesinizi susturun!

Aşkın sevginin, değerlerimizin, dengelerimizin gezegeni Venüs, 9 Eylül'den 2019 yılının Şubat ayına kadar burçların şahı Akrep burcunda hareket edecek. Ne desem, nasıl söylesem az olacak.

Ben bu seyri beş ay boyunca takip etmekle kalmayacak, aynı zamanda yazıyor olacağım. Venüs'ün 150 günlük mesaisi ile ilgili size şunu söyleyebilirim, bu süreçte yaşadığınız küçük bir olayı bile çok farklı değerlendireceksiniz.

'Asla olmaz' dediklerinizi tatile gönderin derim.

Esneklik bu süreçte en büyük silah. Venüs, Eylül ayına imzasını atarken Güneş'in 23 Eylül'de sonbahara merhaba demesi ile doğaya dönüş başlayacak. 'O nasıl bir şey?' derseniz; gökyüzü hepimizi farklı ilgi alanlarına iterken, birçok kişi doğaya aşerecek desem yerinde olur. Bizi seven Eylül, kolu kanadı işte kırılmışlara da deva olacak.

Bu ayı değerlendirin!



ASTROGÜNDEM

Jüpiter-Satürn iletişimi, göz önündeki kişilerin beklenmedik sağlık sorunlarını gündeme getirebilir. Güne kaos hakim olurken, haber sitelerinde ve sosyal medyada yayılan kirli bilgiler gerçeğe ulaşmamızı zorlaştırabilir. Uluslararası ticaret ile ilgili kararlar gözden geçirilecek ve ticaret anlaşmaları günün konusu olacak.