Burcunuzun 2018 Eylül ayında ruh halini anlatacak kelimeleri merak ediyorsanız buyurun:

KOÇ: Cesaretli, meraklı, sosyal, uykusuna düşkün olurken; eleştirinin de sınırını aşacak.

BOĞA: Dayanıklı, dengeli, yenilikçi, öğrenen, sorgulayan, affedici, nostaljik olacak.

İKİZLER: Pratik, kolay adapte olabilen, meraklı, ilişki odaklı, toparlayıcı, konuşkan, endişeli olacak.

YENGEÇ: Anaç, duygusal, nazik, yaratıcı, merhametli, çekingen ve kaygılı olacak.

ASLAN: Cesur, etkileyici, güvenli olurken öngörüleri zayıflayacak.

BAŞAK: Çalışkan, yardımsever, titiz, detaycı olsa da eleştirel olacak.

TERAZİ: Nazik, uyumlu, nezaket sahibi olurken değişimine ayak uydurmakta zorlanacak.

AKREP: Azimli, sezgileri kuvvetli, sabırlı ve tutkulu olurken affetme potansiyeli az olacak.

YAY: Entelektüel, açık sözlü, hoşgörülü, arkadaş canlısı, hafızası dağınık olacak.

OĞLAK: Çalışkan, pratik, gerçekçi ve kararlı olurken zaaflarını ortaya koyacak.

KOVA: Özgür, arkadaş canlısı ve zeki olsa da fevri davranacak.

BALIK: Hassas, merhametli, yaratıcı olacak ve kendini kontrol edemeyecek.





ASTROGÜNDEM

Plüton-Chiron ilişkisi stres neticesinde gelişen toplumsal kaygıları körüklüyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde baş gösterecek olan toplumsal olaylar, birçok toplumu etkisi altına alabilir. Kişisel hayatımızda ise fevri davranmaktan çekinmeyeceğimiz bugün, özellikle hizmet sektöründe çalışanlar için yorucu olacak.