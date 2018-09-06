Sonunda huzuru yakalıyoruz.

Deyim yerindeyse; gökyüzünün yerinde duramayan gezegeni Merkür, Başak burcunda hareket etmeye başlıyor.

Yöneticisi olduğu bir burçta hareket ettiğini söylememe gerek yok sanırım. Yani kendisini çok iyi hissedecek ve bize de iletişim anlamında kendimizi iyi hissettirecek.

Parayı konuşamayanlar konuşacak, yükselmek isteyenler yükselecek.

Eylül ayı herkese bonkör davranırken, bebek isteyenlere göz kırpacak.

Gökyüzünün insanın aklını temsil eden tek gezegeni, fikirleri hayata geçirmemiz adına adeta bize bir şans verecek. Problemleri bir bir çözüyoruz. Zihnimiz bu süreçte çok daha faal çalışırken, sorunlarımızı bir kenara atmak yerine çözmeyi tercih edeceğiz.

Geçmişten gelen, ertelediğimiz, bizimle bir şekilde bağlantısı olan tüm sorunların üzerine gitmeyi tercih ederken; odak noktamıza kendimizi koyacağız.

Birbirimizi anlamak için mücadele edeceğiz. Ancak bu noktada dikkat çekmek istediğim bir konu var.

Çevrenizdeki kişiler sabit fikirliyse ve kendilerini geliştirmek adına bir çabaları yoksa bu durum onlar için geçerli olmayacak.

Mümkünse bu tarz insanlardan uzak durun.

Merkür Başak burcunda IN:

Engelleri ortadan kaldırmak.

Merkür Başak burcunda OUT: Pes etmek.





ASTROGÜNDEM

Ay-Mars karşıtlığı, bazı siyasi otoriterlerin saf değiştireceğini işaret ediyor. Siyaset güne hakim olurken; yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı ilgilendiren siyasi kararlar medyanın yeni gündemi olabilir. Oğlak burcundaki geri hareketini bugün sonlandıracak olan Satürn, zor sınavları geride bıraktığımızın da habercisi olacak.