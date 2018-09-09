Gökyüzünün sonbahara yüzünü döndüğü bugünlerde Güneş ve Ay'ın toprak burcunda hareket etmesi, ateş ile su gruplarının hiç olmaması; Yeni Ay'ın ruhunda dostu ve düşmanı birbirinden ayrıştıracak. Bu esnada saf değiştiren insanlarla temas edeceğiz. Gözümüzün içine baka baka kimlerin yalan söylediğini de göreceğiz. İlaç bağımlısı olan kişileri yakından ilgilendiren günler yaşayacağız. Erkeklerin, bağımlılıkları konusunda ne kadar sıkıntılı olduklarını görebilirsiniz. Kadınların ise alışveriş bağımlılığının ne kadar zarar verici noktalara gelebileceğinin altını çizecek gökyüzü. Bu Yeni Ay'da Neptün'ün devreden kopmaması, bağımlılıkları ciddi anlamda gözler önüne sererken herkesin kendine göre bazı korkularını, bağımlılık konusu olabilecek takıntılarını ortaya dökebilecek. 'Yeni Ay kimleri etkileyecek?' derseniz... İkinci evliliğini yapanları, gazeteleri ve gazetecileri, yazarları, dizi sektörünü ve oyuncuları çocuk sahibi olmak isteyenleri, iklimi ve bilim insanlarını etkileyecek.

BURÇLARA ETKİSI



KOÇ: İş hayatınız ile ilgili beklemediğiniz değişiklikler yaşayabilirsiniz.

BOĞA: Statünüz ile ilgili gelişmeler yaşayacaksınız.

İKİZLER: Ebeveynleriniz ile ilgili konular gündeminizde.

YENGEÇ: Kardeş ya da kardeş kadar yakın gördüğünüz dostlarınızla iletişiminizde değişimler söz konusu olacak.

ASLAN: Kazanç yönetiminiz ile ilgili ciddi kararlar alacaksınız.

BAŞAK: Aile ve iş hayatınıza dahil olmak isteyen kişilerle aranıza duvarlar öreceksiniz.

TERAZİ: Gizli kalmış, sır olarak saklandığını düşündüğünüz gerçekler ortaya çıkabilir.

AKREP: Uzun zamandır planladığınız satın alımı gerçekleştirebilirsiniz.

YAY: İş ağınızın genişleyeceği günler yaşayacaksınız.

OĞLAK: Bu döngüde yaşadığınız şehirden ayrılabilir; şehir, hatta ülke değiştirebilirsiniz.

KOVA: Miras, çalışılmadan kazanılmış gelirler gibi maddi konularda gelişmeler yaşanacak.

BALIK: Ortaklı işler gündeminizde olacak.

ASTROGÜNDEM

Ay-Neptün karşıtlığı kişilerin zayıf noktalarını gündeme alırken, bağımlı kişileri de ön plana çıkarmayı planlıyor. Aynı zamanda bugün aşk ve zarafet gezegeni Venüs'ün Akrep burcuna geçecek olmas, gizli saklı ilişkileri affetmeyeceğinin de altını çiziyor. Gökyüzü ilişkilerin sınırlarını yeniden belirleyecek.