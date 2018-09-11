9 Eylül'de Akrep burcuna geçen Venüs, bütün hayatımızı neden etkisi altına alacak? Çünkü Venüs, hiçbir zaman bu kadar uzun süre bir burçta kalamadı da ondan! Misafirin bile hızla gelip gideni makbulken, Venüs niye kendini en çılgın hissedeceği burçta bu kadar kalacak? Aşk, güzellik, ilişki ve estetik gezegeni ne yapmak istiyor? Emanet ilişkileri yıkmak, çıkar ilişkilerini bozmak, akışına bırakılmış ilişkilere ise aksiyon katmak isteyecek. Yapma Venüs, etme Venüs desek bile, Venüs 9 Eylül'de tüm dünyayı ilgilendiren bir enerjiyle Akrep burcunda hareket etmeye başlarken; dananın kuyruğunu aslında tam olarak 7 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında koparacak. Kuran'da adı Zühre olarak geçen bu gezegenin 15 ayda bir geri gitmesi, aşkın gelmişini geçmişini hepimize okutacak. Güç savaşlarına hazır olun! Hislerine kulak vermeyen bu süreçte aşkta sınıfta kalacak. Altıncı his olarak adlandırdığımız, içimize kurt düşüren o duygu Venüs'ün Akrep burcundaki seyrinde sık sık ortaya çıkacak ve büyük ihtimalle de hissedeceğiniz şeyler aslında doğrular olacak. İnanıp, inanmamak sizin elinizde! Tüm bular yetmiyormuş gibi bir de duygusal olacak. Hatta mantık dışı kararlar almaya çok daha yatkın olacağız. Birlikte olduğumuz kişiyle duygusal bağımız güçlenirken, zayıf noktalarımızdan vurulmaya yatkın olacağız. 'Ben bu yaraları zaten almıştım' diyorsanız, bu süreçte evliliğiniz ya da birlikteliğiniz kopma noktasına gelebilir. Kasım ayının 1'ine kadar devam edecek olan bu gökyüzü hareketi sonucunda rahat bir nefes alacağız.

Fiziksel olarak kendimizi son derece iyi hissederken, ruhsal olarak ani iniş çıkışlar yaşayabiliriz.

Bu süreçte kendisini işine adayanları başarılar bekliyor.

Duygularımızı kontrol etmekte zorlanırken, fevri davranışlar ve sert çıkışlar olumsuz olaylara neden olacak.

Şüphelerimizi kontrol etmekte zorlanırken, aslında ne kadar da haklı olduğumuzu göreceğiz.

kendimiz hazırlayacak, yine de sınıfta kalacağız.





ASTROGÜNDEM

Güneş-Jüpiter 60'lığı, Türkiye'yi ilgilendiren gelişmeleri işaret ediyor. Dünya gündeminde liderlerimiz yer alırken, açıklamaları ile ters köşe yapabilirler. ABDbugün de açıklamalarına devam ederken geri adım attıklarına şahit olabiliriz. Yasadışı örgüt liderleriyle ilgili konular ise günün bir diğer gündemi olacak.