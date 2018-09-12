Mars, bir ileri iki geri hareket ederken artık Kova burcuna geçiş yaptı.

Şimdi ise sanki yaz aylarında ağdalandırıp bizi yoran, kolumuzu kanadımızı bağlayan, kısmetimizi kapatan o değilmişçesine hareket edecek. Bir gemide iki kaptan olmaz ruhuna bürüneceğiz.

Başarılı olmak, kazanmak isteyen tarafımızı ön plana çıkarmakla kalmayacak aynı zamanda teknoloji ile aramızı da düzelteceğiz.

Hayatın rutin akışına hız katmak isterken bir taraftan da farklı deneyimler yaşamak isteyenlerin sayısı artacak.

Daha önce gitmediğimiz yerlere gidebilir, cesaret edemediğimiz olayları, konuşmaları gerçekleştirebiliriz.

Peki, Mars kimi rahatsız edecek?

Yalanlar trenine binip de inemeyenlerin işini bozacak. Çünkü Mars, Kova burcundayken sistematik bir akla bürüneceğiz. Hepimiz deyim yerindeyse cin gibi olacağız.

İş hayatımızı bir adım daha ileriye taşıyabileceğimiz bu süreçte bir şeyler üretmek ise çok daha kolay olacak. Risk almaktan korkmayacak, kendimiz için mücadele edeceğiz. Kendi çizdiğimiz sınırların dışına çıkmak isterken abartıya kaçtığımız durumlar da olacak. 'Neler olacak?' derseniz;

Evliliklerimizde, birlikteliklerimizde dik başlı olacağız.

Kendimiz değişirken, çevremizdeki kişilerin de değişmesi için baskı uygulayacağız.

Kontrolü elimize almak isterken aşırıya kaçacak, sorumluluklarımızı artıracağız.

Geri adım atmayı korkaklık olarak yorumlayacağız.

Fikirlerimizin anlaşılması zaman alabilir.

Yalancıların mumunun yatsıya kadar yandığını göreceğiz.



ASTROGÜNDEM

Jüpiter-Plüton 60'lığı, Türkiye'nin ağır toplarını ve ilgili sektörlerini yakından ilgilendiriyor. Ticari konular bugünden itibaren hız kazanırken, kazanan ve kaybeden taraflar çok net bir şekilde ortaya çıkmaya başlayacak. Hizmet sektörünü ilgilendiren yasa değişiklikleri gündeme gelecek.