Çok para sahibi olup birçok şeyi satın almak mı istersiniz, yoksa dillere destan bir aşk yaşayacağınız hayatınızın kadınını ya da erkeğini bulmak mı?

Var mı bu soruya düşünmeden cevap verebilecek birisi acaba?

Mutluluğun para ile alakası olmadığını çoğu zaman deneyimledik ancak onsuz da yapamadık.

Peki, burcunuzun aslında bu konu ile bir ilgisi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin hep beraber bakalım, hangi burç çok parayı, hangi burç büyük aşkı seçer?

KOÇ: Paylaşımcı yanı her zaman ağır basan Koç burçları için öncelik her zaman aşktır.

BOĞA: Aşk, mutluluk, huzur; hepsini istese de, önce kendisini garanti altına almak ister.

İKİZLER:Ne parayla ne de aşkla işi olmayan İkizler burcu için ikisi de pek önemli sayılmaz.

YENGEÇ:Yengeç burçları için aşk, sevgi, mutluluk çok önemlidir.

Ancak sanmayın ki paraya önem vermez.

ASLAN: Parasını paylaşmayı sevdiği kadar aşkını da doyasıya yaşamak ister ve bunun için de paraya ihtiyacı olduğunu bilir.

BAŞAK: Mantık çizgisinden kolay kolay şaşmayan Başak burçları paraya öncelik verseler de aşksız da yapamazlar.

TERAZİ: Onun için her ikisi olmazsa olmaz. Aşk ise onun için para olunca zaten olacaktır.

AKREP: Gücün paradan kaynaklandığını düşünen Akrep burçları için fazla söze gerek yok sanırım.

YAY: 'Hem para, hem de aşk olsa da olur olmasa da olur' diyen bir diğer burç.

OĞLAK: Hayatta her zaman planlı adımlarla ilerleyen Oğlak burçları aşka değer verir ancak paraya daha çok değer verir.

KOVA: Kova burcunun ne parayla, ne de maddiyatla işi olmaz. Hem aşk, hem de para kimi zaman oldukça kısıtlayıcı olabilir.

BALIK:Para harcamayı değil, para sahibi olmayı seven Balıklar ne parasız, ne aşksız yapabilirler.



ASTROGÜNDEM

