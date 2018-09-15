Nasıl ki her birliktelik bir hikaye ise; her ayrılık da bir hikayedir. Ne kadar yaşam varsa o kadar da hikaye vardır. Benzerlikler olsa da başka başkadır tüm birliktelikler.

Bu yüzden tecrübeler derman olmaz bazen yaşanacaklara. Ya da sonunda ne olursa olsun, deli cesaretiyle yaşamak istemez miyiz aşkı?



SAVAŞ YA DA BARIŞ

Aslında baktığınızda 20'nci yüzyılda gerçekten olmazları olduran aşıklar varken, 21'inci yüzyılda ise oluyorsa oluyor, olmuyorsa olmuyor durumuna kafa yoran, git gide yüzeysel hale gelen aşklar oluşmaya başladı.

Öyle ki sosyal medyalarda ilan edilen aşkların yanında boşanmalarını bile sosyal medyada açıklayanların devrinden geçiyoruz. Bu devir öyle bir devir ki; bu durumu en çok eleştirenler bile günü geldiğinde aynı şeyleri yapmaktan geri kalmayabilir.

Hayatların hepsi sosyal medyaların sınırlarında yaşanırken; sevgilinizin veya gün içinde onunla ilgili türlü türlü hayaller kurduğunuz kişinin aslında nelerle uğraştığını bile bir süre sonra fark edebiliyorsunuz. Yaşadığımız gezegenin 21'inci yüzyılı Kova çağı diye adlandırmasıyla en karmaşık yüzyıldan geçerken insanlık tarihlerinden bu yana aşkların savaşlara ya da büyük barışlara imza atığını fark edeceksiniz.



BIZ OLAMAMAK...

Eskiden aşkların iki kişilik yaşandığına, ayrılıkların da iki kişiyi ilgilendirdiğine belki siz de kanaat getirebilirsiniz. Ancak şimdiki zaman diliminden, özellikle de 2026'ya kadar fark edeceğiniz en önemli detay; aşkların, ilişkilerin ve hatta evliliklerin bile tek kişilik yaşandığı olacak. Ayrılıklar tek kişilik anılacak. Bunu başkasıyla hayat kurmak olarak da yorumlayabilirsiniz ya da bensiz zaten hayatı hiç değişmedi de diyebilirsiniz.

Belki benim burada hatırlamadığım farklı bir örnek de olabilir ama iyi bildiğim bir şey var ki; son 8 yıldır verdiğim danışmanlıklarda iki kişiyi üzen ayrılık neredeyse yok.

Bu da yine bu yüzyılın getirilerinden biri olsa gerek.

Ne dersiniz?





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