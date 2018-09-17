Hepimiz mutluluğun peşinden koşuyoruz. Peki, mutlu olmak için neler yapıyoruz ve mutlak bir mutluluk söz konusu mu? Hadi gelin, birlikte yanıtlayalım. Bunca karışıklığın içinde zihninize hücum eden sıkıntıları nasıl olacak da bertaraf edecek ve kendiniz için en doğru kararı vereceksiniz? Sizin için 15 maddede belirlediğim soruları kendinize sorarken, ne hissettiğinizi gözlemleyip fark etmediğimiz ayrıntıları görebilirsiniz.

Sevgilinizin en yakın arkadaşlarının sizin hakkınızdaki düşünceleri olumsuz mu?

Sevgiliniz, eski sevgilisi ile ayrılmadan mı sizinle tanıştı?

Birlikte olduğunuz kişinin manipülasyonuna maruz kalıyor musunuz?

Sevgiliniz, arkadaşlarınızla vakit geçirmek istemiyor mu?

başladığında ona güveniyorken son zamanlarda güvenmiyor musunuz?

Sevgiliniz, yanınızda yokken sizi düşündüğünü size hissettirmiyor mu?

Son zamanlarda işiniz ve planlarınız ile ilgili fikirlerinizi abarttığınızı düşünüyor mu?

İlk tanıştığınız dönemlerdeki insanlarla görüşmediğiniz için sizi suçluyor mu?

Sevgiliniz, tanıştığınız günden bugüne size maddi durumu ile ilgili yalan söyledi mi?

Sık sık 'Beni seviyor musun?' diye soruyor musunuz?

Ondan ayrıldığınızda hemen arkasını dönüp gidiyor mu?

Sevgiliniz, tanıştığınız dönemlerdeki gibi sizi anlamak için sorular sormuyor mu?

Sahiplenildiğinizi hissetmiyor musunuz?

Kavgalarınız genelde sizin eleştirileriniz, beklentileriniz üzerinden mi çıkıyor?

Ayrılık acısı çekmekten korkuyor musunuz?

İlişkiniz

Eğer bu soruların çoğuna verdiğiniz cevap evet ise son soruya hayır deyin!

Hem de bağıra bağıra… Çünkü kaybedecek çok şeyiniz var. Kendi değerinizi, sevme kabiliyetinizi, harika özelliklerinizi hak eden birine verin.

Hepimiz mutluluğun peşinden koşuyoruz. Peki, mutlu olmak için neler yapıyoruz ve mutlak bir mutluluk söz konusu mu? Hadi gelin, birlikte yanıtlayalım. Bunca karışıklığın içinde zihninize hücum eden sıkıntıları nasıl olacak da bertaraf edecek ve kendiniz için en doğru kararı vereceksiniz? Sizin için 15 maddede belirlediğim soruları kendinize sorarken, ne hissettiğinizi gözlemleyip fark etmediğimiz ayrıntıları görebilirsiniz.

Sevgilinizin en yakın arkadaşlarının sizin hakkınızdaki düşünceleri olumsuz mu?

Sevgiliniz, eski sevgilisi ile ayrılmadan mı sizinle tanıştı?

Birlikte olduğunuz kişinin manipülasyonuna maruz kalıyor musunuz?

Sevgiliniz, arkadaşlarınızla vakit geçirmek istemiyor mu?

başladığında ona güveniyorken son zamanlarda güvenmiyor musunuz?

Sevgiliniz, yanınızda yokken sizi düşündüğünü size hissettirmiyor mu?

Son zamanlarda işiniz ve planlarınız ile ilgili fikirlerinizi abarttığınızı düşünüyor mu?

İlk tanıştığınız dönemlerdeki insanlarla görüşmediğiniz için sizi suçluyor mu?

Sevgiliniz, tanıştığınız günden bugüne size maddi durumu ile ilgili yalan söyledi mi?

Sık sık 'Beni seviyor musun?' diye soruyor musunuz?

Ondan ayrıldığınızda hemen arkasını dönüp gidiyor mu?

Sevgiliniz, tanıştığınız dönemlerdeki gibi sizi anlamak için sorular sormuyor mu?

Sahiplenildiğinizi hissetmiyor musunuz?

Kavgalarınız genelde sizin eleştirileriniz, beklentileriniz üzerinden mi çıkıyor?

Ayrılık acısı çekmekten korkuyor musunuz?

İlişkiniz

Eğer bu soruların çoğuna verdiğiniz cevap evet ise son soruya hayır deyin!

Hem de bağıra bağıra… Çünkü kaybedecek çok şeyiniz var. Kendi değerinizi, sevme kabiliyetinizi, harika özelliklerinizi hak eden birine verin.





ASTROGÜNDEM

Mars-Uranüs 90'lığı, gecesi ayrı, gündüzü ayrı bir gün yaşayacağız diyor. Fransa, açıklamaları ile dikkatleri çekerken farklı ülkelerin sorunları manşet olabilir. Birbirinden sivri ve insan haklarına aykırı olan söylemler insanlığı bir kez daha düşünmeye itecek. Ay-Satürn kavuşumu, azınlıkları gündeme taşıyor.