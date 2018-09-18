Hayatta olduğu gibi ilişkilerde de ne istediğini bilmenin, mutlu olabilmenin ön koşulu olduğunu düşünebilirsiniz.

Elbette eş tercihlerimizde de; her alanda olduğu gibi yaşadığımız çevreden, ailemizden, arkadaşlarımızdan etkileniyoruz.

İç içe yaşayan bir toplum olmamız, bunun asli nedenlerinden biri. Kendi isteklerinizin gerçekliğini test etmeniz bu noktada çok önemli. Çünkü temel olarak biliriz ki; hayatımıza kimler dahil olursa olsun, duygular ve seçimler kendimize aittir. Hele ki tüm hayatımızı etkileyecek konularda, seçimi başkalarına bırakmak istemeyiz. Karar vermemizin önündeki en büyük engel ise, ne istediğimizi bilememek. Her konunun, beğeninin, beklentinin değiştiği günümüzde, bu durum işimizi bir hayli zorlaştırıyor değil mi?

İşe, beklentilerinizin sınırlarını çizerek başlayın.

Öncelikle kendi iç huzurunuzu sağladığınızdan emin olun. Mutsuz biri, mutlu edemez.

Hayatınızı kendiniz şekillendirin.

Kendinizi konumlandırdığınız yer, evleneceğiniz ya da birlikte olduğunuz kişiyle doğrudan bağlı olmasın. Örneğin, onun toplumdaki başarısıyla övünebilirsiniz ancak sizin de bir hayatınız olsun.

Başarılı, huzurlu bir birey olduktan sonra daha iyi bir evlilik yapacağınızı ve iyi bir ebeveyn olabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim.

Birlikte olacağınız kişinin nasıl biri olmasını istediğinizi maddeler halinde yazın. Ama gerçekçi olun.

İlişkiden beklentilerinizi etraflıca düşündükten sonra aynı şekilde yazın.

Yazdıklarınızı okuyun; gerçekten sadece sizin istediğiniz maddeler olup olmadığını kontrol edin.

Sizi ikna etmeyen maddeleri silin.

Listeniz hazır.

Sadeleştirdiğiniz maddelere odaklanın; unutmayın, ne istediğini bilen alır!

Bir ilişkiye başlamadan önce mottonuz 'sahip olmak' değil, 'bir arada olmak' olsun.

Böylelikle daha güvenli ve huzurlu bir ilişki yaşayabilirsiniz.





ASTROGÜNDEM

Ay-Venüs 60'lığı, çocukları ve yaşlıları yakından ilgilendiren haberlerin dikkatimizi çekebileceğini işaret ediyor. Sınır ülkelerinde yaşanan hareketlilik İran'ı gündeme getirirken; yeni iş anlaşmaları, olumlu ilişkiler söz konusu olabilir. Dünyanın gözü İran'da olacak! Sosyal hayatımızda ise kendimizi son derece olumlu hissedeceğiz.