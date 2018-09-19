Hayatta, olmazsa olmaz dediğimiz şeyler vardır.

Kimimiz aşksız mutlu olamıyor, kimimiz olsa iyi olur diyor, kimimiz ise zaten aşkı yaşıyor.

Peki, nedir iki insanı birbirine bağlayan aşk? Neden bazı insanlar aşkı doludizgin yaşarken, bazı insanlar aşktan mahrum kalıyor?

Gelin beraber burçlar açısından durumu değerlendirelim; değerlendirirken de Venüs'ün bugünlerde gökyüzünde ortalığı karıştırdığını göz önünde bulundurulalım.

Bıçak kadar boyu var, türlü türlü huyu var dedirten Venüs-Akrep seyrinin 7'den 70'e tüm ilişkileri sınava tabi tuttuğunu da unutmayalım.

Koç, Balık ve Akrep burçları; aşk konusunda çekingen davranmayı tercih eder.

Yalnızlıktan da mutluluk duyan nadir burçlar olduklarını dahi söyleyebilirim.

Onlar, hayatın anlamını aşkta aramaz.

Olsa fena olmaz ancak, onlar için olmaması da bir eksiklik değildir.

Bu durumu 'Acaba ben güzel/yakışıklı değil miyim?' diye değerlendirmezler.

İkizler, Aslan, Yay ve Kova burçlarının hayatına kim girerse girsin, öncelikle kendilerine aşıktırlar. Onlar için bir nevi bekarlık sultanlıktır da diyebilirim.

Bu durumu çapkınlık olarak da değerlendirebilirsiniz. Aynı zamanda aşka, evliliğe, uzun süreli ilişkiye en uzak burçlardır. 'Seviyorum, öyleyse varım' demek hiç de onlara göre değildir. 'Önce ben' demekten asla çekinmezler; onlar için aşk yaşamak, birilerinin ona aşık olması demektir.

Karşılıklı duygular konusunda pek iyi değillerdir.

Boğa, Yengeç, Başak, Terazi ve Oğlak burçları için aşk çok önemlidir. Aşka aşık olduklarını dahi söyleyebilirim.

Düzenli bir ilişki, hatta düzenli bir kalp ritmi tam onlara göredir.

Hayatlarını yalnızca bir kişiye adayabilirler.

Seviyorum demek, aşık olmak, evlenmek onlar için asla korkutucu bir şey değildir.

Beraber oldukları kişide kendilerini bulur, bulamazlarsa da bulana kadar ararlar.

Bu durum onlar için yorgunluk değil, aksine heyecan demektir.





ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 120'liği, kamusal alanlara dikkat çekiyor ve yeni yasaların gündeme gelebileceğini işaret ediyor. Eğitim sektörünün hareketli olacağı bugün, gelişmeleri takip etmekte zorlanabiliriz. Uluslararası para piyasalarının dalgalanmasının, bugün hangi ülkenin sınavının olacağını akşam saatlerinde göreceğiz.