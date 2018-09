Merkür'ü anlatırken; gökyüzünün en gündelik gezegeni olduğunu, iletişimi ve zekayı yönettiğini belirtiyorum.

Merkür; natal haritamızda hangi burçta konumlanıyorsa, iletişimimizi o burcun özellikleriyle yansıtıyoruz. Kısacası, haritanızda Merkür'ünüz neredeyse ona göre anlaşılıyorsunuz. İşte Merkür'ün burçların iletişime etkileri:

Merkür KOÇ burcunda: Hızlı konuşur, hızlı kararlar alır ve hızlı hareket ederler. Konuşurken bir taraftan da düşünmeye devam ederler.

Merkür BOĞA burcunda: İkna kabiliyetleri yüksektir. Sakinlikleri ile Merkür'ün iletişim gücü birleştiğinden, kendilerini çok iyi ifade ederler.

Merkür İKİZLER burcunda: Kendilerini çok iyi ifade ederler.

Karşılarındaki kişinin onları anladığından emin olana dek anlatmaya devam edebilirler.

Merkür YENGEÇ burcunda:

Empati kurma özellikleri oldukça gelişmiştir.

Duygusallıkları sebebi ile kendilerini ifade etmekte sorun yaşayabilirler.

Merkür ASLAN burcunda:

Gösterişten, büyük cümleler kurmaktan, büyük konuşmaktan çekinmezler. Fikirlerini kabul ettirene kadar konuşurlar.

Merkür BAŞAK burcunda:

İletişim kurmakta oldukça beceriklilerdir.

Ancak fazla konuşmaları bazen başlarına iş açılmasına neden olabilir.

Merkür TERAZİ burcunda:

Bin düşünür, bir konuşurlar. Konuşacakları her şeyi uzun uzun akıl süzgecinden geçirirler.

Merkür AKREP burcunda:

Her şeyin altında bir şey aradıkları için, kendilerini ifade ederken dolambaçlı yollar denerler.

Merkür YAY burcunda: Tanımadıkları insanlarla dahi iletişim kurarlar, akıllarına geleni söylemekten çekinmezler, açık sözlü ve dürüsttürler.

Merkür OĞLAK burcunda:

İletişimde her zaman ağırbaşlı davranırlar ve kelimelerini özenle seçerler.

Merkür KOVA burcunda:

Kendilerini ifade ediş tarzları, karşılarındaki kişiye göre çok çabuk şekillenir.

Merkür BALIK burcunda:

Konuşmak yerine tavırlarıyla kendilerini ifade etmeyi tercih ederler.



ASTROGÜNDEM

Gökyüzünde ateş burcunda hareket eden gezegen yok! Bu da, bin ölçüp bir biçmeli günlerden geçtiğimizin işareti. Gökyüzü, Ağustos'tan bu yana yaşanan sorunların sağlık sektörüne büyük yaptırımlar getireceği günlerin kapıda olduğunu gösterecek. Ay-Venüs ilişkisi, devlet kurumlarında bütçe güncellemeleri yapılabilir diyor.