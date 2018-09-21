Gezegenlerin 2018 sonbaharında söyleyecekleri çok. Tabii bunların gündelik hayata yansıması zaman alabilir. Fakat bazı yıllar var ki, onlarınki bugünlerle epey bağlantılı. Kim bunlar derseniz; Satürn- Oğlak döngüsünde doğanlar, yani 1990'lılar derim. Zaten önümüzdeki günlerde de 1990 doğumluların müzikleriyle daha çok karşılaşacağız. Bu yıllarda doğanları konuşacağımız günler kapıda! Nelerini konuşacağız derseniz; kararlarını, kafa tutuşlarını ve duruşlarını! Bu yüzden etrafınızdaki kişilerin burcuna değil, doğum yılına kafa yormalısınız. Eğer 1990 yılında dünyaya geldiyseniz; bin düşünün, bir konuşun derim!

Magazin dünyasının da rotasını bu yıllarda doğanlara çevirmesi an meselesi.

1990 doğumlu, sonbahar ekinoksunda doğan Çağatay Ulusoy, bugünlerde tam arafa düşen gençlerimizden. Aşk hayatındaki renklilik mercek altına alınırken, yapacağı açıklama ile gözleri üstüne çevirecek. Eş zamanlı dahil olacağı projeler veya reklamlar ile gündeme gelebilir.

Aşkta kaybeden, parada kazananlar arasında Başak burcu 1990'lılar var. Peki, 'Kazandıran ama kalbi yoran günlerde haritası toprak burcu olan bu gençlerin 2018 son ayları nasıl geçecek?' derseniz; dedikodulara maruz kalarak geçecekler derim. 25 Ağustos 1990 doğumlu Aras Bulut İynemli, haksızlığa gelemeyen 1990'lılar arasında. Hal böyle olunca, ilişkileri ile ilgili eleştirilere ağır cevaplar verecek.



TEPKİLİLER

Yay burcu 1990'lılar, bu ara gündelik olaylara tepkili. Peki, bunu hangi ünlüde gözlemleyeceğiz derseniz; Yay burcu 1990 doğumlu Edis Görgülü'yü açıklama yaparken bulabiliriz.

1990 doğumlu Koç burcu Furkan Andıç, belki de hayatının en tuhaf aylarından geçecek. Bir yandan kazanan olduğunu, bir yandan da hayatında garip olayların üst üste geldiğini duyacağız.



ASTROGÜNDEM

Tuhaf ama gerçekten uzak olaylar üst üste gelebilir günlerinden geçiyoruz. Merkür-Satürn 90'lığı, sosyal güvenlik kuruluşlarını gündeme taşıyabilir. Güneş-Chiron karşıtlığı ile ABD, dünya gündemini meşgul etmeye daha da abartılı şekilde devam edecek. Beyaz Saray'ın özel hayata dair iç hesaplaşmalarına şahit olabiliriz. Özellikle ilişkisi mercek altına alınacak. Uranüs, Koç burcuna geri geleceği için Koç burçları için unutulmaz bir 120 gün olacak diyebiliriz.