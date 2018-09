Sık sık kaleme aldığım iletişim, zeka ve sosyallik gezegeni Merkür; yine yerinde durmuyor ve bugün itibari ile Terazi burcuna geçiyor. 'Yine mi Merkür?' dediğinizi duyar gibiyim. Ancak bu sefer, denge burcu olarak adlandırdığımız Terazi burcunda olacağını göz önünde bulundurmanızı isterim.

Geçtiğimiz günlerde Başak burcuna geçişi ile aslında hepimiz derin bir nefes almış ve onarmamız gereken noktalara el atmıştık. Şimdi ise sonuca ulaşma zamanı geldi.

İletişimi, konuşmaları ve sosyal ilişkileri yönlendiren Merkür; öncü bir burçta liderliği üstlenirken, bu sefer karar alırken daha seçici davranmamızı sağlayacak.

Haksızlıkları bir bir ortaya çıkarmakla kalmayacak, 'Aman tadımız kaçmasın' diyerek sineye çektiğimiz olayları da ortaya saçacak. Amacı kimseyi zor durumda bırakmak değil, aksine bizden kaçtığını düşündüğümüz huzuru geri sağlamak.



HAYATI ERTELEMEYIN

Bu dönemde eşitlik, adalet temaları hayatımızın her alanına yayılırken; düştüğümüzde elimizden tutanı da bir kez daha hatırlayacağız. Cömertliğin ve sosyalliğin ön plana çıktığı bu döngü; dertli, aklı karışık, mutsuz, yeni ayrılmış, yüreği ikiye bölünmüş kim varsa herkesin yüreğine su serpecek.

Yeter ki hayatı ertelemeyin!

İlişkilerin onarılmaya gittiği, uzlaşma ortamının hayatın her alanında ön plana çıktığı günler başlıyor bugünden itibaren.

Merkür Terazi'de IN: Kararsızlık.

Merkür Terazi'de OUT:

Pişmanlık.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Güneş kavuşumu, Avrupa ülkelerinin açıklamalarına şahit olmakla kalmayacağımızın, aynı zamanda açıklamalarının altındaki metinlerde verdikleri mesajları da anlamaya çalışacağımızın altını çiziyor. Günün havası eleştiriyi de beraberinde getirecek. Siyasi isimler sert söylemlerle medyada yerini alabilir.