Güneş'in bugün itibari ile Terazi burcuna geçişi ile günlerin uzunluğu artık eşitlenmiş, sonbahar gelmiştir. Bu üç aylık süreç; Terazi, Akrep ve Yay olarak astrolojide adlandırılır. Doğa ve insanlar bu üç aylık süreçte bir nevi kışın çetin koşullarına hazırlanırlar. Planlar yapılır, denge kurmaya çalışılır. Artık hasat; ektiklerini biçme, yaşama verdiklerini geri alma zamanıdır. Dengenizi kaybettiğinizi mi düşünüyorsunuz? Sonbaharı her ne kadar hüzün olarak adlandırsak da aslında yeryüzü iç huzurumuzu dengelemek için kolları sıvıyor. Her gün, hatta her saniye birbirini kovalarken tabii ki bizler de aynı kalmayacağız. Ekinoksların adeta görevidir düzen getirme, eşitleme… Evet, başlarda huzursuz olacağız çünkü dengeyi kurmak için önce bir sallanmamız lazım değil mi? Bundan sonra neler yapmalıyız?

Bu ay hayatımızı toparlamaya başladığımızı unutmuyoruz. Kimimiz kendisine göre güzel bir yaz mevsimi geçirdi, kimimiz ise 'Bitsin artık 2018 yılı', diyor olabilir. Ancak hatırlatmalıyım ki hepimiz insanız ve belirli süreçlerden geçiyoruz. Bunun farkında olarak yola devam etmeliyiz.

Kalp kırgınlıklarını, bizi kaygılandıran olayları geride bırakmaya niyetleniyoruz. Daha ne kadar sırtımızda taşıyabiliriz ki! Bize yük olduğunu düşündüğünüz herkese, her şeye içten bir eyvallah diyoruz ve onları oldukları yere bırakıyoruz.

Hırsları, kini, nefreti, sevgi cimriliğini bir kenara bırakıyoruz. Bunların hiç kimseye bir faydası yok ki size faydası olsun.

Kullanmadığımız eşyalarımızı hayatımızdan uğurluyor, kullanmaya kıyamadığımız olumlu duyguları bol bol kullanıyoruz. Seviyorsak sevdiğimizi, özlüyorsak özlediğimizi ortaya döküyoruz. Son olarak, yanınızda her zaman bir kağıt ve kalem bulundurun. Yazmaktan asla vazgeçmeyin. Unutmayın, söz uçar yazı kalır.



ASTROGÜNDEM

Ay-Venüs 120'liği diplomatik uzlaşmaları işaret ederken, uluslararası sosyal medya ağları ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Gökyüzü, siber saldırıların altını çiziyor. Gizli yazışmalar, görüntüler ortaya çıkabilir. Çünkü Uranüs, değişimi dünyanın her köşesine taşımaya niyetli. Ünlü çiftlerin boşanma haberlerini duyabiliriz.