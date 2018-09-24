Güneş; hava burcunda hareket ederken, gökyüzünde pırıl pırıl yansıyacak bir dolunay ile karşılaşacağız yarın.

Bol bol fotoğraf karelerine sahne olacak görkemli görünüşü ile ateş burcundaki dolunay, bizleri nasıl etkileyecek derseniz; hepimizi hızlı bir gökyüzü gündemine hazırlayacak.

Bu dolunayın içinde Uranüs başrolde değil. Koç burcunun ilk derecelerinde meydana geldiği için Uranüs'ten beslenemeyecğini, sadece egosuna eşlik edeceğini belirtmek isterim. Peki neler konuşacağız, kimleri gündeme taşıyacak? Dertlerin dermanını içe kapanışta mı bulacağız, yoksa üstüne bir taş mı eklenecek? Bu dolunay, yağmur yağmadan önce görünen bulutları bize hatırlatacak.



Ne zaman gerçekleşiyor?

Dolunay, yarın sabaha karşı ateş burcu Koç'ta meydana geliyor.



Kimler eşlik ediyor, neler oluyor?

Öncü burçlarda ay ve güneş birbirine meydan okurken, hava elementinin baskınlığı, anın yükseleninin Başak burcu olması ve değişken burçların perde arkasında rol alması; Türkiye'nin gündeminin bir anda yükseleceğini işaret ediyor.

Borsa

Ağır silah sanayi

Hava limanları

Demir çelik fabrikaları

Uluslararası projeler

Sanayi

Şeker üretimi Dolunay, büyük rüzgarların etkisi altında kalacak sektörleri yukarıda sıralıyor. Firma yaptırımları ve sendikalar, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ön plana çıkacağı bir gidişata işaret ediyor. Bu bağlamda alınan kararlar çok konuşulacak.

Ekonominin açık kalp ameliyatından geçtiğini göreceğiz. Hava elementinin bolluğu ve güneşin aynı elementte seyir etmesi, ay düğümlerinin dolunaya karşıtlık yaptığını vurguluyor.

Aynı zamanda iç meseleleri ve ilişkileri de irdeleyeceğini belirtiyor.



ASTROGÜNDEM

Ay-Jüpiter 120'liği, ağır silah sanayini, altını ve madenleri gündeme taşıyor. Avrupa, Ortadoğu ülkelerinin kaderi ile ilgili konuşmaya devam ederken; devreye farklı ülke liderleri de girebilir. Siyasetin hızlı başlayacağı bu hafta, ekonomik değişimler de bir diğer gündem olacak.