Güneş yavaş yavaş ısısını üzerimizden çekerken, ruhumuz da sonbahara göz kırpmaya başladı. Güneş yine aynı güneş ama ısısından bize gıdım gıdım veriyor. Varsın sıcak olmasın; yünlü kazaklar, kabanlar, şirin bereler, çizmeler bizi bekliyor.

Peki, bu mevsimde gardırobumuzda hangi kıyafetlere yer açacağız? Güneş bize sırtını döndü diye renklerden vaz mı geçeceğiz?

Tabii ki hayır! Mevsimlerin modasını biz belirliyoruz.

Gelin, bu sonbahar mevsiminde burçlar en çok hangi kıyafetleri tercih edecekler hep beraber bakalım.

Koç, Aslan, Yay: Bu mevsim, dikkat çekmeyi seven bu burçların üzerinde yaz renklerini sık sık göreceğiz.

Özellikle nostalji kokan kazakları ve geometrik desenleri ile bulundukları her yerde fark edilecekler.

Düşüncelerinin cesaretini kıyafetlerine yansıtmakla kalmayıp çevrelerindeki kişileri de etkileyecekler.

Boğa, Başak ve Oğlak: Toprak grubunun bu üç ağır burcunun toprak tonlarını tercih edeceklerini mi sanıyorsunuz?

Pastel renklerin öncüsü olacakları bu mevsimde, belki de onları ilk defa risk alırken göreceğiz.

Şık ve bakımlı görünmek onlar için dikkat çekmek demektir.

Gösterişten uzak stilleri, beklediklerinden daha çok dikkat çekecek.

İkizler, Terazi, Kova: Yaz aylarını terk etmekte oldukça zorlanan bu üç burç, sonbahar aylarını da renkli geçirecek.

Stillerinde ağırlıklı olarak siyah rengi tercih etseler de; ayakkabı, çanta, hatta telefon kılıflarında dahi sık sık neon renkleri göreceğiz.

Aynılıktan hoşlanmayan, çabuk sıkılan ve değişik tarzlara açık olan bu burçların ayrılmaz parçaları ise montlar olacak.

Yengeç, Akrep, Balık: Romantikliği hiçbir zaman elden bırakmayan su grubu burçları, bu sonbahar istemeseler dahi dikkat çekecekler.

Deri tasarım aksesuvarların yanı sıra giyecekleri farklı modelde pantolonlarla da farklarını ortaya koyacaklar.

Bu burçların, sarı tonlarından asla vazgeçmeyeceklerini söyleyebilirim.



ASTROGÜNDEM

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