Her ne kadar hayata karşı kendi seçimlerimizi kendimiz yapıyoruz gibi görünsek de, çoğu şeyi sadece kabullenmekle yetiniyoruz. Doğduğumuz anın gökyüzü haritası, 'Hayatının kontrolü tamamen sende değil' mesajını veriyor aslında. Müdahale edemeyeceğimiz kader bizim dışımızda hızla akarken, ara kaderimizi şekillendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. En azından bugünden itibaren yapmaya başlıyoruz. Gökyüzü; tüm ihtişamıyla bizi yeni olaylara, yaşanmışlıklara hazırlarken, bizler de bu akışa ayak uydurmalı ve kendi kaderimizi yazmaya çalışmalıyız. Kader seçemediklerimizdir. Anne-babanı sen seçmezsin, yaşadığın evi, mahalleyi, gittiğin okulu, giydiğin kıyafeti… Sana yüklenen bu özelliklerle büyürsün, sonra yavaş yavaş 'Direksiyon artık bende' diyerek hayata meydan okursun. Önce çevreni, arkadaşlarını, hangi işi yapmak istediğini; sonra da hayatını birlikte geçirmek istediğin insanı seçersin. Peki, yaptığımız seçimlerin doğru olup olmadığından ne kadar eminiz? Karşınızda iki yol var ve hayat size 'Haydi bakalım, tercih senin' diyor. Yaşamımızı şekillendiren şeyler de işte bu yol ayrımları değil mi? Doğru ya da yanlış yok, sadece karar vermek, yaptığımız seçimi sonuna kadar kabullenmek ve o yolda ilerlemek var. Evet, her seçim diğerinden vazgeçmek zorunda olmak belki ama en azından içinizdeki o gürültülü kalabalık dağılıyor ya, işte bu her şeye değer. Hayatımızda işler yolunda gitmeyebilir ya da tam tersine her şey mükemmel olabilir. Kararsızlıklarımız yok artık, 'Sonuçları ne olursa olsun ben böyle olmasını istedim' diyecek kadar cesuruz. Hem unutmayın; en kötü karar bile kararsızlıktan iyidir. Adım atmaktan, sorumluluk almaktan asla korkmayın. Değişimi siz başlatmazsanız, hayat size yardımcı olamaz.



ASTROGÜNDEM

Ay-Merkür 120'liği; demiryolu, haberleşme ve taşımacılık alanlarına dikkat çekiyor. Dünyadan bu konularla ilgili birbiri ardına gelen haberler duyabiliriz. İkili ilişkilerde iletişim ön plana çıkarken, ünlü çiftlerin ayrılık haberleri ise günün bir diğer gündemi olacak. Bugünden itibaren şaşıran şaşırana!