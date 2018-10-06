Büyük cümleler kurarak başlıyorum yazıma. Çünkü beş ay boyunca Akrep burcunda seyredecek Venüs, yarın itibari ile geri hareketine başlayacak ve aklımızın yanında kalbimizi de yormaya başlayacak. 18 Kasım'a kadar devam edecek olan bu süreçte, neyin doğru neyin yanlış olduğunu yorumlamakta zorlanacağız. Venüs'ün Akrep burcundaki geri hareketi adeta içimizi dışımıza çıkaracak. 'Başımıza daha ne gelecek?' demeyin. Aşkı, sevmeyi, samimiyeti, evlilikleri, özellikle kadını temsil eden bir gezegenin suya düştüğünde ortalığı nasıl da birbirine kattığını göreceğiz. Kalbimizi kimsenin insafına bırakmamalıyız. Venüs'ün aşk, sevgi, güzellik gezegeni olduğunu birçok kez kaleme almıştım. Şimdi siz düşünün, sevgiyi temsil eden bir gezegen, tabiatına hiç uymayan, hem de ateş grubu olan bir burçta geri giderse neler olur? Ben size yardımcı olayım...

İlk olarak evlilikleri hedefine alacak. Bu süreçte çevrenizde boşanma kararı alan çiftlerle sık sık karşılaşabilirsiniz.

'Ben aşkımdan çok eminim, bizi sarsmaz' diyorsanız, bir kez daha düşünün. Son iki aydır, birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun yaratan konu tekrar gündeme gelebilir.

1980-1990 yıllarının Eylül, Ekim, Kasım ya da Aralık aylarında doğduysanız Venüs'ün geri hareketinin etkilerini hissedeceksiniz.

İş yerinizde ya da çevrenizde şüphe duyduğunuz insanlar konusunda yanılmadığınızı fark edebilirsiniz. Ancak bunun çok da hoş bir şekilde olmayacağını söylemeliyim.

İçimizde yaşadığımız korkuların hayatımıza yansıması çok daha kolay olacak. Bu yüzden niyetimize çok dikkat etmeliyiz.



ASTROGÜNDEM

Venüs retrosuna adım adım yaklaşırken kalp atışımız hızlanıyor, mantığımız ise devre dışı kalıyor. 40 günlük zorlu bir sürece girerken hem ülkemiz adına hem de kişisel hayatlarımızda yoğun bir tempo yaşanacak. Kemerlerinizi sıkı bağlayın! Yürekler hoplarken mantığımız duruyor.



