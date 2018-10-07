Bildiğiniz üzere Venüs bir süredir Akrep burcunda hareket ediyordu. Bugün itibari ile de geri hareketine başladı. Akrep burcunda kendisini iyi hissetmeyecek olmasının yanı sıra aşk üzerine gerçekleri de bir bir ortaya dökecek. Venüs gerilemesinde ikili ilişkilerinin zarar görmesini istemeyenler, ancak kendi iç dünyalarının ve iç seslerinin moderatörlüğünü yaparak bu 40 günlük kaosun içine düşmeden geçebilirler. Kaldı ki; bugünlerde sevgilinize ya da eşinize geçmişe dair olur olmaz mesajlar gelirse, kadın-erkek demeden bunun bir Venüs gerilemesi olduğunu, çoğu kişinin deyim yerindeyse akıl ehliyetini kaybettiğini kendinize hatırlatın.

18 Kasım'a kadar devam edecek olan bu zorlayıcı günlerin izleri de ağır olacak. 'Ben yıkılmam' diyenlerin yıkılabileceğini görürken, 'Bizim aşkımıza hiçbir şey olmaz' diyenlerin de ne bedeller ödediğini hep beraber göreceğiz. Siz siz olun, büyük konuşmaktan kaçının. 'Venüs geri giderken, estetik ameliyat yaptırılır mı?' ya da 'Evlenilir mi?' gibi sorularınıza doğum haritalarınıza göre cevap verilmesi gerekir. Venüs gerilemesinde dünyaya geldiyseniz, siz bu gerilemeyi tamamen aleyhinize çevirebilirsiniz. Venüs gerilemesinin yaklaşık 15 ayda bir gerçekleştiğini ve 2019'da Venüs gerilemesinin olmayacağını göz önünde bulundurursak; Venüs gerilemesinde doğmanın özel bir açı olduğunu, gerileme esnasında işlerin çözüldüğünü göreceğiz.

Bugünlerde Venüs gerilemesinde doğmuş bir doktoru bulmanın pek mümkün olmayacağını da dikkate alırsak; siz siz olun içinize sinmeyecek adımlar atmayın. Özellikle evrenin mesajını iyi görün. Eğer bir şeyler ters gidiyorsa, bunun size verilmeye çalışılan bir mesaj olduğunu anlayın.





ASTROGÜNDEM

Satürn-Ay düğümü, Avrupa'daki bazı şehirleri terör tehlikesinin beklediğine vurgu yapıyor. Gündemin yoğun olacağı bugün; aynı zamanda aşk gezegeni Venüs, Akrep burcunda geri hareketine başlıyor. Kalplerimizi yoracak olan bu süreçte keskin kararlar almadığınızdan emin olun!