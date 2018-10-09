Venüs gerilemesi gökyüzünün her köşesine sirayet ederken Yeni Ay, birkaç günlük yalancı bahar havası yaratacak. Ama işin en aksiyonlu tarafıyla, sosyal medyada ilişkilerini yönetmeye çalışanlar karşılaşacak.

Yeni Ay, huzursuzlukları tetikliyor.

Ateş burçlarının kenara çekilip meydanı başka burçlara bırakması en çok Koç, Aslan ve Yay burçlarını rahatlatacak.

Köprüden önceki son çıkış gibi hissedenler ise hava burçları olacak.

Yani İkizler, Terazi ve Kova!

İlişkilere sıkı yönetim uygulayan Yeni Ay, en çok erkekleri darlayacak. Tabii kıskanç ve detaycı bir erkekseniz siz de kendinizi bunalanlar grubuna koyabilirsiniz.

Ani hamilelik haberleri birçok ilişkinin seyrini değiştirirken, bu süreçte estetik, mide operasyonu geçirmek isteyenlerin de sayısı artacak.

Yeni Ay'ın arkasına gizlenen, 7 Ekim'de döngüsüne başlayan retro, dizi setlerinin kargaşasını konuşturacak. Ay düğümlerinin değiştirmesine günler kala aslında hasetle ve nefretle beslenen kalplerin ne denli garip bir mesai yaptığını da düşüneceğiz.



YENİ AY'IN İN'LERİ

Spontane tanışmalar ve ani yakınlaşmalar

Alışverişte sınır tanımamak

Sosyal medyada umursamıyorum halleri

Victoria Beckham gibi somurtarak poz vermek



OUT'LARI

Yurt dışından yapılan alışverişi konuşmak

Dedikodu sayfalarının altındaki yorumları okumak

Stalklamaktan bıkmak

Enerji vampirleri ile görüşmemek

Instagram'dan alışveriş yapmak.



ASTROGÜNDEM

Aza kanaat etmeyen, çoğu hiç bulamaz. Merkür-Neptün iletişimi gençleri gündeme getiriyor. Geleceğe yönelik kaygıların artabileceği bugün işsizlik ve eğitim sektörü üzerine çok konuşulacak. Özellikle fikirsel ayrılıkları işaret eden gökyüzü, uzlaşmanın zor olacağının da altını çiziyor.