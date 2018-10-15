Basit konuları büyütmeden çözebilme yeteneğiniz büyük sınavları da arkanızda bırakmanıza yardımcı oldu. Kalp kırmamak adına aileniz ve çevrenizdeki kişilerle yaşadığınız tüm yanılgıları artık geçmişte bırakmaya başlayacaksınız.

Şimdi dünya sizin geleceğinizi kurmak için dönüyor. Kendi içinizde devrimlerden geçtiğinizi bu süreçte yine en iyi siz gözlemleyeceksiniz.

2018 yılının geri kalanında Uranüs sayesinde daha da mutlu olacağınızı fark etmeniz ise tesadüf olmayacak. Verdiğiniz kişisel kararların ne kadar doğru olduğunu fark edeceğiniz olaylar yaşayacaksınız.

Oldum olası oyunlardan sıkılan kalbiniz çevrenizde dönen oyunları görmenizi sağlarken ayrıca tepkisiz kalmayı tercih edeceksiniz.

Temmuz ayında Güneş ve Ay'ın öncü burçlarda dizilim yapması her deneyimin bir zamanı olduğunu fark etmenizi sağladı.

Bu döngüden sonra hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığını düşüneceksiniz. Kariyer hayatınıza yönelik olumlu gelişmeler olurken üst üste çıkacağınız seyahatlerde de farklı deneyimler yaşayacaksınız.

Ekim, büyük kararları barındırırken aşk ile işin birbirine girdiğini düşünmenize sebep olacak, korkmayın! Ekim, fırsatların kapınıza dayanacağını işaret ediyor.

Unutmayın, artık hayat sizi yargılamıyor, yormuyor.

Sizi siz yapan sadakat ve sahiplenme duygunuz artık toparlanıyor.

İyileşmek için sizi yeniden ayağa kaldırıyor. Sizi oyalayan her şeye set çeken gökyüzünün üç tutulması belirsizliklere çelme takarken sizi de sonuca götürdü.

İlişkisi yeni bitmiş bir Koç burcuysanız, kalp kırıklıklarınıza iyi gelecek bir aşka yelken açmaya hazır olun. Kendinize bir yol planı çizecek, geçmişle ilgili herkesi geride bırakacaksınız.

Ekim, aşk için dünyaya geldiğinizi hatırlatacak.

Farklı olanı yaşayacak, çevrenizdekileri kıskandıracaksınız.



ASTROGÜNDEM

Güneş-Satürn kontağı, dünya gündemini farklı konuların beklediğini işaret ediyor. Siyasi liderler yeni tartışmaların fitilini ateşlerken, dünyanın gözü Avrupa'da olacak. Sert ve anlamsız çıkışları ile adından söz ettirecek siyasi isim ise bizim ülkemizden kilometrelerce uzaklıkta bir ülkenin lideri olacak.