Bu yıl sevdiklerinizi iyileştirirken kendinizi unuttuğunuzu, geçtiğimiz aylarda fark ettiniz. Şans ve bolluk gezegeni yılın son ayında ilişkiler evinizi yüceltirken destekçiniz olacak. Gerçeklerin aslında bir şekilde ortaya çıkma huyunun herkes için geçerli olduğunu fark edeceksiniz. Gökyüzü bu aydan itibaren; aşkın, ilişkilerin de üzerinde duygularınızı tetikleyecek konunun ilahi aşk olabileceğini işaret ediyor. Bugüne kadar hayatınızda hiç yaşamadığınız deneyimler yaşarken, kendi içinize dönecek ve ruhunuzu iyileştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Yılın en iddialı tutulmaları yaşanırken içinizde farklı umutlar yeşerdi. Size her konuda destek veren burcunuzun akılcı yanı içinizde bazı ukdelerin olduğunu fark ettirecek. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözlemlediğiniz bu süreçte aslında hayatın büyük oyunlar değil basit algoritmalar üzerine kurulu olduğunu fark edeceksiniz. Eğer 1970–1984 yılları arasında doğduysanız, 2018'in sonuna kadar beklentilerinizin değiştiğini fark edeceksiniz. Aşkta hiçbir belirsizliğe katlanamadınız. Sizin için ya bir şey vardır ya da yoktur ilkesi ile kavradığınız hayat aşkta sizi fazlasıyla zorladı. Şimdilerde kalbinize zaman tanıyor, hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorsunuz. Her ne kadar dile getirmeseniz de sevmek sizin için en saf duygu ve bu hesapların üzerine hiçbir zaman oturmadı. Tutulmanın ardından devam edecek olan Mars'ın geri hareketi, sevgi için nelerden vazgeçebileceğinizi görmenize neden olacak.



ASTROGÜNDEM

Ay-Uranüs 90'lığı krallıkla yönetilen ülkeleri işaret ederken, sansasyonel konulara vurgu yapabilir. İngiltere, Hollanda ve İsveç'i işaret eden gökyüzü dünya basınında dini öğretiler üzerine yapılan açıklamaları duymamıza neden olabilir. Gün değişimi işaret ederken, olmaz dediklerimize şahit oluyoruz.