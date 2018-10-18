Kaybettiğiniz huzuru bulacaksınız.

2018 yılının son ayları sizin için devrim niteliğinde olacak. Uzun bir aradan sonra burcunuzda gerçekleşen tutulmalar, sizi hayatta pek çok gerçekle yüzleştirdi. Sadece kendi yaşadıklarınız değil, sevdiğiniz kişilerin yaşadıkları da sizi yordu.

Ancak gökyüzü, sizin için farklı bir döngünün başladığını işaret ediyor. Kalp kırıklıkları ve haksızlıkları bir kenara bırakıp yeni bir hayata hazırlanacaksınız.

Bu ay iş ve aşk hayatınız hareketlenecek.

Kendinize özel alanlar yaratmak isteyecek ve çevrenizdeki kişilerle aranıza mesafe koyacaksınız.

Ruhunuz, Ekim ve Kasım aylarında sonbahar havasına bürünecek.

Kendinizi nadasa çekip yaşamınızı gözden geçireceksiniz.

Bu ay Mars ile ilişki kuracak olan Venüs, olumsuz duygular ve şüphelere çanak tutacak. Bu süreçte doğrularınızı gözden geçirecek, sosyal ve iş çevrenizde eleme yapacaksınız. Bu dönem güven problemine her zamankinden daha çok kafa yorarken, 2018'i çok doğru kararlarla kapatacaksınız.

Size zarar verdiğini bile bile vazgeçemediğiniz duygulardan ve kişilerden kurtulacaksınız.



GÖZLER ÜZERINIZDE

Bu yıl en çok konuşulan, en çok göze gelen, dikkat çeken, kazanan ve merak edilen burçlardan biri olduğunuzu bilmelisiniz. İkili ilişkilerinizi toparlarken, aslında ne kadar güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz.

İlişki evinizde hakim olan aşk ve tutku gezegeni Venüs, yeni kararlar almanıza vesile olacak.

Bu yeni dönemde aşk adına farklı deneyimler yaşayacaksını





ASTROGÜNDEM

Mars-Chiron ilişkisi mültecileri, savaş nedeni ile ülke değiştirmek zorunda kalanları ve siyasi suçluları işaret ediyor. Ülkelerarası suçlu mübadeleleri gündeme gelirken, siyasi isimlerin açıklamalarının yanı sıra ülkelerin istihbarat birimlerinin de söylemleri herkesin dikkatini çekecek.